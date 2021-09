BioNTech chiede ok per vaccino Pfizer nei bambini dai 5 anni/ Distribuito da ottobre?

Si va verso una nuova svolta nella campagna vaccinale la tedesca BioNTech, infatti, sarebbe in procinto di avanzare la richiesta di autorizzazione per la somministrazione del vaccino anti-Covid Pfizer anche nei bambini dai 5 agli undici anni. Come riferito alla testata “Der Spiegel” dalla cofondatrice Ozlem Tureci, si tratta dello stesso preparato inoculato negli adulti, “ma verrà somministrato in dosi minori e avrà bisogno di temperature meno rigide per la conservazione”. Inoltre, BioNTech sta “già preparando la produzione” e conta sulla distribuzione del siero per i più piccoli addirittura da metà ottobre.

Soltanto nei giorni scorsi, un discorso analogo ai microfoni della “Cnbc” era stato effettuato Scott Gottlieb, componente del board di Pfizer ed ex capo della Fda statunitense: “Se la Food and Drug Administration si attiene alla sua normale tempistica, ci si attende senza ombra di dubbio che la revisione sia di 4-6 settimane per una potenziale autorizzazione all’uso di emergenza del preparato e questo collocherebbe il verdetto in una timeline corrispondente all’inizio della stagione invernale o, addirittura, al tardo autunno”.

BIONTECH CHIEDE AUTORIZZAZIONE PER VACCINO PFIZER NEI MINORI DAI 5 ANNI IN SU: LE TEMPISTICHE

Ora, occorrerà cercare di capire quali saranno le tempistiche che caratterizzeranno l’istanza che BioNTech si appresta ad avanzare per richiedere l’autorizzazione all’inoculazione del siero Pfizer nei minori dai 5 anni in su. Pfizer, soltanto lo scorso 31 agosto, aveva sottolineato, sempre attraverso Gottlieb, che i dati degli studi dell’azienda sul proprio vaccino per questa fascia d’età “dovrebbero essere disponibili a settembre” e quindi dovrebbero anche essere presentati alla Fda nello stesso mese. Questo, perlomeno, per quanto riguarda la campagna vaccinale negli Stati Uniti d’America.

Inoltre, il diretto interessato ha affermato che “probabilmente la domanda non verrà presentata fino a un certo punto nel mese di ottobre”. BioNTech, dal canto suo, parrebbe decisa a osservare altri limiti temporali, andando così incontro alle richieste dei pediatri europei e americani, i quali hanno sottolineato a più riprese l’importanza della somministrazione dei vaccini contro il Coronavirus anche nelle fasce d’età più verdi.



