Black Friday 2022 in anticipo/ Da Mediaworld ad Amazon: un sacco di sconti già attivi

Mancano meno di venti giorni al Black Friday 2022 (il prossimo 25 novembre), ma di fatto in molte catene di distribuzione di elettronica ed elettrodomestici, è già iniziato. Attualmente sono infatti in vigore svariate promozioni presso gli store più noti, a cominciare da Unieuro, che da due settimane sta rinnovando le sue offerte “Temptation Black Friday”, con sconti su centinaia di prodotti, davvero interessanti. Lo stesso ha fatto Mediaworld, che oltre alla campagna pubblicitaria tv con Frank Matano, ha dato vita al volantino “Il vero, vero Black Friday”, con tagli di prezzo decisamente profittevoli su smartphone, smart tv, notebook e via discorrendo.

Non è da meno Euronics, dove già si parla di Black Friday, e lo stesso stanno facendo Expert e Trony, con valanga di offerte per tutti i gusti. E su Amazon? Amazon è storicamente il posto per eccellenza dove acquistare durante il Black Friday 2022, e un assaggio di ciò che dobbiamo aspettarci per l’ultimo venerdì del mese, quello che di fatto darà il via alla corsa ai regali di Natale, lo possiamo vedere in alcuni dispositivi a marchio Amazon, con sconti fino al 60 e 70 per cento.

BLACK FRIDAY 2022 IN ANTICIPO: SU AMAZON IL KIT SMART HOT A PREZZO STRACCIATO

Ad esempio è molto interessante il “Kit casa intelligente”, ovvero, un pacchetto completo composto da due dispositivi Echo Show 5 di seconda generazione del 2021, con l’aggiunta di una lampadina smart Philips Hue White, il tutto alla modica cifra di 73,98 euro, il che significa che rispetto al normale prezzo di listino, 191,97 euro, avrete uno sconto del 61 per cento (qui il link per l’eventuale acquisto).

Ancora più profittevole è il secondo kit per la casa intelligente, quello composto da due dispositivi Echo Dot di terza generazione, l’assistente intelligente di Amazon, con l’aggiunta sempre di una lampadina smart Philips Hue White, in vendita a soli 34,98 euro, con ben il 71 per cento di sconto rispetto al normale prezzo di listino. Lo trovate qui. Assaggi di Black Friday 2022 che sicuramente fanno ben sperare in vista del 25 novembre, ormai sempre più vicino…

