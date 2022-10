Amazon Fire TV Omni QLED/ Il colosso di Jeff Bezos presente due nuove smart tv

Amazon ha annunciato l’arrivo dei suoi nuovi modelli di televisori Fire TV, precisamente gli Omni QLED. Si tratta, come specificato da Hwupgrade.it, di una gamma di televisori LCD in 4K, dotati dei famosi pannelli Quantum Dot, e retroilluminazione local dimming, con tanto di supporto per i vari formati HDR più diffusi. Come appunto anticipato sopra, i nuovi televisori intelligenti di casa Amazon supportano la risoluzione 4K Ultra HD, offrono fino a 96 diverse zone di local dimming, e supportano i formati HDR10, HLG, Dolby Vision IQ e HDR10 Adaptive.

Per quanto riguarda invece le dimensioni delle diagonali, i nuovo Fire TV di Amazon sono presenti con due tagli, precisamente da 65 e 75 pollici, con prezzi che partono da 799,99 dollari per il modello più piccolo, fino ai 1.099,99 dollari per quello più grande. Al momento si tratta di due smart tv che sono state annunciate solo per il mercato degli Stati Uniti e del Canada, ed ora come ora non è chiaro se le stesse verranno messi in vendita anche nei mercati europei e di conseguenza in Italia. Nulla comunque è da lasciare al caso anche perchè i dispositivi e i vari prodotti Amazon sono giunti tutti anche sul mercato del Vecchio Continente.

AMAZON FIRE TV OMNI QLED: L’AMBIENT EXPERIENCE

La nuova gamma di smart tv di Jeff Bezos è dotata anche di una nuova Ambient Experience, e tale funzione, grazie ai sensori integrati, permette di rilevare la presenza di un utente nella stanza ed eseguire diverse attività come ad esempio immagini d’autore, ma anche widget, varie routine basate sull’integrazione con Alexa, riproduzione musicale senza l’uso del telecomando, e altri contenuti personalizzati.

Per Amazon, la modalità Ambient Experience “trasforma la TV in un dispositivo smart anche quando non riproduce contenuti”. Inoltre, la nuova serie Omni QLED è capace di offrire “grafica straordinaria, informazioni facilmente visibili, controlli a mani libere e molto altro ancora, reinventando ciò che i clienti possono aspettarsi da una smart TV”. L’ultima chicca delle nuove smart tv di casa Amazon riguarda la luminosità del pannello che risulta essere dinamica: attraverso il sensore dedicato viene rilevata la luce presente nell’ambiente e si adatta alla stessa.

