Black Friday Unieuro/ Da oggi fino all’8 luglio due settimane di sconti per tutti

Scatterà oggi il Bastard Black Friday, iniziativa che promette forti sconti e prodotti in saldo, presso la catena di negozi di elettrodomestici Unieuro. Il fischio di inizio è previsto fra meno di un’ora e mezza, precisamente alle ore 9:00, ed anticipa di diversi mesi quello che di solito è il canonico “Black Friday”, l’ultimo venerdì di novembre. Per questa edizione “summer”, Unieuro ha deciso di sfruttare l’immagine di un testimonial d’eccezione, leggasi Adriano Pappalardo, che appare nella pubblicità in tv di questi giorni, nonché nel banner dedicato che potete trovare sul sito ufficiale del negozio. Purtroppo si sa davvero ben poco di questa iniziativa, e fra le poche certezze abbiamo la data di inizio, oggi venerdì 26 giugno dalle ore 9:00, e quella di fine, le ore 23:59 del prossimo 8 luglio, due settimane esatte. Bocca cucita invece per quanto riguarda i prodotti in offerta, con Unieuro che ha deciso appositamente di tenere tutti all’oscuro, di modo di creare un po’ di interesse nei confronti dell’evento.

BLACK FRIDAY UNIEURO, COSA ASPETTARCI?

Cosa aspettarci quindi? Non è da escludere che Unieuro “tolga” l’IVA dai prodotti, così come già fatto in passato, oppure, vari tagli di prezzo su grandi elettrodomestici, ma anche console videoludiche e smartphone, a cominciare dai tanto desiderati iPhone 11 e iPhone SE. Probabile anche delle offerte lampo in stile Amazon, oppure, delle offerte divise per giorno: oggi i frigoriferi, domani i forni, dopo domani le televisioni, e via discorrendo. La cosa certa è che Unieuro, come si può evincere dal suo profilo ufficiale Facebook, ha promesso sconti per tutti, di conseguenza, possiamo aspettarci grandi cose. Quella di Unieuro non è la sola catena di elettrodomestici che sta promuovendo in sconto i propri prodotti, visto che anche Euronics ha dato vita a qualcosa di simile anche se molto meno pubblicizzato rispetto ai concorrenti di cui sopra. Qualora foste interessati ad acquistare in questo periodo un nuovo telefono, un forno a microonde, un’aspirapolvere o quanto altro, il Bastard Black Friday potrebbe essere un’occasione da cogliere al volo.



