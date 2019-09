BLACKOUT IN AMERICA CENTRALE: 4 NAZIONI SENZA ENERGIA/ Milioni di persone al buio

Milioni di persone senza energia a causa di un blackout scaturito da un guasto nella rete elettrica dell’America centrale. Come riportato da “La Repubblica”, sono quattro i Paesi interessati dall’ammanco di corrente, ma il più colpito risulta essere l’Honduras, investito dall’emergenza per tutto il suo territorio: ciò vuol dire che ad essere rimasto al buio è il totale dei suoi 9 milioni di abitanti. Una situazione che per certi versi sembra ricordare quella verificatasi lo scorso mese di giugno, sebbene in proporzioni minori, quando un enorme guasto nel sistema di interconnessione elettrica provocò un blackout in Argentina e Uruguay lasciando per diverse ore senza energia 50 milioni di persone. Questa volta ad essere colpiti sono stati Honduras, Nicaragua, El Salvador e Guatemala.

BLACKOUT IN AMERICA CENTRALE

Il presidente della società responsabile della trasmissione di energia in Nicaragua, Salvador Mansell, ha dichiarato che il blackout ha colpito la capitale, Managua e i dipartimenti principali. Lo stesso servizio Internet e la distribuzione dell’acqua in alcune parti della capitale sono stati bloccati. Una situazione di enorme disagio comune a quattro nazioni, rimaste al buio e in attesa che la situazione venga sbloccata. Ma a cosa si deve tutto ciò? Leonardo Deras della compagnia elettrica statale honduregna – scrive sempre l’edizione online de “La Repubblica” – ha dichiarato in una conferenza stampa che il problema è sorto a causa di un sovraccarico in una sottostazione sulla costa caraibica. Dunque un “banale” guasto ha lasciato al buio diversi milioni di persone mettendo in ginocchio l’America centrale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA