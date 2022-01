Blackout internet alla Camera: in tilt uffici/ “Problema tecnico, no attacco hacker”

Blackout internet alla Camera durante le operazioni di voto per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Negli uffici così come nella sala stampa sono saltati i collegamenti ai siti mentre è in corso la seduta comune del Parlamento. Succede anche questo durante l’Elezione Quirinale 2022. Il problema, comunque, non è legato ad attacchi hacker. All’origine del black out della connessione un problema tecnico.

Lo spiega Agi, riferendo che tutti i computer e le relative connessioni della sala stampa di Montecitorio dove sono radunati i giornalisti parlamentari hanno perso il collegamento alla rete Internet. Tra l’altro, il Transatlantico della Camera era affollatissimo tra grandi elettori e giornalisti. Ma i tecnici della Camera si sono attivati subito per risolvere il problema. Non funzionava più neppure la diretta streaming dall’Aula. Nel frattempo la prima votazione si è conclusa ed è cominciato lo spoglio, che è un trionfo di schede bianche.

ELEZIONE QUIRINALE 2022: I “CASI PARTICOLARI”

Quella di oggi è stata una prima giornata in alcuni momenti convulsa tra incontri e colloqui. Ma caratterizzata anche da casi molto particolari. Dal gesto ironico di Maurizio Gasparri, che durante l’igienizzazione ha mimato il gesto di igienizzarsi le ascelle, alle proteste fuori da Montecitorio di Sara Cunial, ex M5s ora al gruppo Misto a cui è stato negato l’accesso in quanto sprovvista di Green pass, anche quello base che si ottiene con il tampone.

Intorno alle 19 è stato poi segnalato il blackout internet alla Camera, con tanto di diretta delle operazioni di voto trasmessa in streaming anche su YouTube che è di conseguenza saltata. Poi è stata riattivata, del resto è stato prontamente risolto il problema tecnico occorso.

