Blake Lively compie 36 anni, la dolce dedica del marito Reynolds/ “Testimone della sua vita”

Ryan Reynolds, la dedica alla moglie Blake Lively fa emozionare il web

In occasione del compleanno della moglie, Blake Lively, Ryan Reynolds ha rotto con la tradizione pubblicando una romantica dedica alla donna della sua vita. Generalmente la coppia è nota per prendersi in giro in modo reciproco, con foto che trovano l’attrice impreparata, scatti con smorfie, foto con occhi chiusi ecc.

Questa volta, invece, l’attore ha voluto utilizzare parole al miele per la madre dei suoi tre figli: “L’unica cosa irrevocabilmente mia al mondo è l’amore, l’apprezzamento e il timore reverenziale che provo per questa persona. Essere testimone della sua vita è qualcosa che non potrei dare per scontato nemmeno se ci provassi. E credimi, ci provo. Buon compleanno, Blake Lively. Hai appeso quella dannata luna“. La romantica dedica è allegata alle dolce foto della coppia innamorata più che mai.

La star di Deadpool ha conosciuto Blake Lively sul set di Lanterna Verde nel 2011, e da quel momento non si sono più separati. Nel 2012 la coppia è convolata a nozze, per poi coronare il proprio sogno d’amore con la nascita dei tre figli. Il loro amore è sopravvissuto persino alla quarantena del 2020.

“Quando ti dicono che dovrai rimanere in casa per parecchi giorni, è normale scegliere bene le persone con cui trascorrere quel periodo di tempo, devi perdere una decisione importante in una frazione di secondo. Sono in isolamento domiciliare con mia moglie Blake Lively e le nostre tre figlie, in più c’è mia suocera. Adoro le persone che sono in quarantena con me: non potevo chiedere di meglio” affermava l’attore.

