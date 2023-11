Blanca 2/ Anticipazioni ultima puntata 9 novembre 2023: Blanca in pericolo!

Blanca 2, anticipazioni ultima puntata 9 novembre 2023 dal titolo “La bomba”

Finale mozzafiato per Blanca 2: stasera, giovedì 9 novembre 2023, va in onda la sesta e ultima puntata della seconda stagione. La protagonista interpretata da Maria Chiara Giannetta sarà alle prese con sfide lavorative e anche personali: da un lato c’è il ritorno di Polibomber, che la minaccia ma la incita anche a sfidarlo, dall’altra ci sono le persone a lei care. Da Liguori a Lucia, la coraggiosa consulente sarà messa di fronte a dei test davvero duri per lei, che però le faranno capire chi è e chi vuole essere veramente. Ecco le anticipazioni dell’ultima puntata dal titolo “La bomba.”

Un finale esplosivo per Blanca e gli altri personaggi dell’apprezzata fiction di Rai 1. In questo appuntamento conclusivo, la Ferrando e gli altri agenti del commissariato di Genova si rendono conto che l’attentatore è ancora a piede libero; questo significa che può colpire ancora. Chiunque e dovunque, senza avvisare. Il pericolo è imminente. Per la polizia, guidata dall’ispettore Liguori e dal vice questore Bacigalupo è una questione di giustizia: mettere fine ai suoi atti criminosi. Per Blanca, invece, è diventata una questione personale: catturare Polibomber è ormai una vera e propria ossessione. Riuscire a fermarlo, prima che faccia del male a qualche persona innocente, scatena una vera e propria corsa contro il tempo…

Anticipazioni Blanca 2, finale di stagione: Blanca in pericolo, l’attentatore è tornato

Nell’ultima puntata di Blanca 2, intitolata “La Bomba”, la nostra protagonista dovrà fare di tutto per consegnare Polibomber alla giustizia. La caccia al criminale darà vita a un finale al cardiopalma, che lascerà tutti col fiato sospeso fino agli ultimi minuti. Blanca è determinata a portare avanti l’indagine a qualsiasi costo, sebbene Liguori insista per lasciare il caso a chi di competenza. La giovane consulente ipovedente non ci sta. Vuole esserci anche lei. E se non può, vuole procedere con le indagini anche da sola. Molto difficile per lei, a causa della sua cecità. In questa circostanza, Blanca dovrà affrontare i suoi limiti, e quindi scegliere chi vuole essere davvero.

Nel finale di stagione, Blanca si troverà a prendere decisioni che potrebbero cambiare non solo la sua vita, ma anche quella di chi le sta accanto. Le sue scelte saranno quindi essenziali: qualcuno potrebbe morire nello scontro con Polibomber?











