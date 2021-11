Blanca/ Anticipazioni puntata 29 novembre: il misterioso passato di Liguori

Blanca, anticipazioni seconda puntata 29 novembre

Questa sera, lunedì 29 novembre, va in onda il secondo appuntamento con la fiction “Blanca”, tratta dai romanzi della napoletana Patrizia Rinaldi. La prima puntata della serie tv con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha riscosso un grande successo con 5.672.000 telespettatori pari al 26% di share. Maria Chiara Giannetta, che per interpretare Blanca si è fatta aiutare anche da Andrea Bocelli, ha imparato molto dal suo personaggio: “Ricordare di essere vivi a prescindere da tutto. È quello che ha insegnato anche a me Blanca, cioè i limiti esistono fino a un certo punto. Esistono perché sei una persona, perché sei un essere umano, non perché sei cieco. È più difficile, ma non vuol dire che non si possa fare tutto”, ha spiegato in un’intervista a Tv Serial. Ma scopriamo le anticipazioni del secondo episodio di “Blanca” dal titolo “Fantasmi”.

Blanca, trama episodio “Fantasmi”

Nel secondo episodio di “Blanca” intitolato “Fantasmi” in un antico palazzo nobiliare ventre trovato il corpo del sedicenne Camillo. Il caso coinvolge in prima persona Liguori (Giuseppe Zeno): lo stabile appartiene alla sua famiglia e vi sono legati ricordi dolorosi per lui. Il poliziotto, infatti, è figlio di un nobile decaduto e di un’avvocatessa senza scrupoli. Il principale sospettato è lo zio di Liguori: Blanca cerca la verità, mentre prova a stare vicino a Lucia (Sara Ciocca), la figlia di Margherita morta nel primo episodio. La giovane Ferrando è divisa tra lo sfuggente e affascinante Liguori e Nanni (Pierpaolo Spollon), il suo amico chef. Intanto, dal passato, torna Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che Blanca aveva indicato come l’assassino di sua sorella.

