Blanca Fernandez Ochoa è scomparsa/ Da 10 giorni nessuna traccia dell’ex sciatrice

Proseguono senza sosta le ricerche di Blanca Fernandez Ochoa, leggenda dello sci alpino: la spagnola è scomparsa da 10 giorni e le forze dell’ordine pensano ad un gesto volontario. Come riporta la stampa locale, non si hanno più notizie della 56enne dal 23 agosto: l’ultimo avvistamento è avvenuto nella valle della Fuenfria, a circa 60 chilometri dalla capitale Madrid. La sua automobile è stata rinvenuta nel Parco Naturale Dehasas, nella zona di Cercedilla: sulla vettura non sono stati rinvenuti segni di violenza e per il momento non è esclusa alcuna ipotesi. Il timore principale è legato ad un allontanamento volontario: la Ochoa, prima spagnola a conquistare una medaglia ai Giochi Olimpici Invernali, avrebbe sofferto in passato di una forma di depressione. El Mundo evidenzia che in passato la donna avrebbe fatto ricorso ad un farmaco per contrastare la malattia.

BLANCA FERNANDEZ OCHOA, EX SCIATRICE SCOMPARSA DA 10 GIORNI

La famiglia dell’atleta considera possibile un incidente come causa della sua scomparsa, sostiene Il Messaggero, con Blanca Fernandez Ochoa che aveva detto alla figlia che si sarebbe recata a fare un’escursione di quattro giorni. Un’attività già intrapresa in passato, ma questa volta c’è un particolare non passato inosservato: il telefono dell’ex sciatrice alpina è stato rinvenuto nella sua abitazione. E, evidenziano i media locali, la 56enne conosceva molto bene la zona in cui è stata trovata l’automobile. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle ricerche, che coinvolgono ampie risorse della sicurezza madrilena: circa 400 persone coinvolte tra Guardia Civile, Polizia, volontari e Guardia Forestale, che operano in un raggio di 3500 ettari. Ricordiamo che l’ex atleta è stata una delle poche sciatrici spagnole a vincere in Coppa del Mondo, 4 vittorie in tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA