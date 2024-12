DIRETTA PRO PATRIA PERGOLETTESE, OSPITI ALTALENANTI

Cercasi vittoria disperatamente in questa sfida valevole per la 19esima giornata di Serie C Girone A. Stiamo parlando della diretta Pro Patria Pergolettese, in programma questa domenica 15 dicembre 2024 alle ore 15:00. La Pro era riuscita a vincere due partite consecutive contro Union Clodiense e Lecco all’inizio di ottobre, salvo poi cadere in una spirale negativa da sei pareggi e tre sconfitte contro Arzignano, Atalanta U23 e Alcione Milano.

La Pergolettese nelle ultime cinque partite ha perso due gare contro Alcione Milano e Renate, rispettivamente per 2-1 e 1-0. I pareggi sono arrivati con l’Arringano per 1-1 e Giana per 0-0 mentre l’unica sola vittoria recente è stata il 2-1 alla Virtus Verona.

IN TV LA DIRETTA PRO PATRIA PERGOLETTESE, SU SKY GO Lo STREAMING VIDEO

Ora analizziamo dove vedere la diretta Pro Patria Pergolettese. Se siete interessati, dovrete essere abbonati al pacchetto calcio di Sky. Invece la diretta streaming sarà disponibile solamente sull’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PERGOLETTESE

I padroni di casa giocheranno con il modulo 3-5-2. In porta Rovida, terzetto arretrato composto da Alcibiade, Cavalli e Bashi. A centrocampo agiscono Piran, Some, Nicco, Ferri e Mallamo al centro. Davanti Toci e Terrani.

La Pergolettese con una leggere modifica rispetto all’assetto tattico dell’avversaro ovvero il 3-4-2-1. Cordaro in porta, difesa formata da Arini, Lambrughi e Stante. Albertini a destra, Capoferri a sinistra e il duo Careccia e Jaohuari a centrocampo. In attacco Parker con alle spalle Anelli e Basilli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PRO PATRIA PERGOLETTESE

Eccoci arrivati alla sezione relativa alle quote per le scommesse Pro Patria Pergolettese. La squadra favorita è quella di casa a 2.10 contro il 2 fisso a 3.45 mentre il segno X, che equivale al pareggio, è dato a 2.95.

Il segno Gol è offerto a 2.10 contro il No Gol 1.60. Concludiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.45 e 1.45.