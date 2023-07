Blanco: concerto allo Stadio Olimpico di Roma, 4 luglio 2023/ Scaletta canzoni: da Afrodite a Brividi

Blanco, concerto allo stadio Olimpico di Roma 4 luglio 2023

L’attesa è finita per tutti i fan di Blanco che oggi, martedì 4 luglio, presenta il tour negli stadi con l’imperdibile concerto allo Stadio Olimpico di Roma. In un’estate costellata dai grandi live e che ha visto il ritorno negli stadi di Vasco Rossi e Tiziano Ferro, lo stadio Olimpico di Roma prima e San Siro poi, sono pronti ad accogliere anche Blanco che, dopo i vari concerti in giro per l’Italia, è pronto a conquistare il grande pubblico di uno stadio. Giovanissimo, ma con un curriculum ricco di successi e riconoscimenti, ai microfoni di Radio Deejay all’interno della trasmissione Deejay Chiama Italia, Blanco non ha nascosto la grande emozione:

Blanco si lascia alle spalle Sanremo e si dedica al fisico / "Ha guadagnato 12 chili in muscoli"

“È assurdo, l’ho voluto fare anche per quello. È il mio esordio negli stadi. Sarà sicuramente un grande show, lo stiamo preparando in maniera figa. Mi spiace che altra gente da altre parti ha detto che non riesce a venire. Sono solo due date, ma voglio farle bene. Come ho detto più volte, sarà il SuperBowl italiano”.

Martina Valdes, fidanzata Blanco/ Quelle voci di crisi spazzate via da una dedica: "Sempre vicina"

La probabile scaletta del concerto di Blanco allo stadio Olimpico di Roma

Per scoprire tutte le canzoni che Blanco ha deciso di inserire nella scaletta del suo debutto live allo stadio, sicuramente non mancheranno i brani che gli hanno regalato il successo come Notti in bianco, Afrodite, Blu celeste e Brividi. Ci sarà, inoltre, sicuramente spazio anche per i brani del nuovo album Innamorato, che contiene un duetto con Mina dal titolo Un briciolo di allegria e Giulia, la canzone dedicata alla sua ex fidanzata.

La scaletta dello scorso tour prevedeva le seguenti canzoni: Mezz’Ora di Sole, Paraocchi, Figli di Puttana, Sai Cosa C’è, Finché Non Mi Seppelliscono, P0rnografia (Bianco Paradiso), David, Ladro Di Fiori, Belladonna (Adieu), Notti In Bianco (Acoustic), Blu Celeste, Lucciole, Amatoriale (Unreleased), Ruggine (Unreleased), Follia (Unreleased), Mi Fai Impazzire, Afrodite, La Canzone Nostra, Brividi e Notti In Bianco. Sarà confermata la stessa scaletta con qualche piccola aggiunta?

Amadeus rompe il silenzio sulla lite tra Chiara Ferragni e Fedez a Sanremo 2023/ "Tra moglie e marito…"

Le parole di Blanco

Non nasconde la grande felicità Blanco all’idea di salire sul palco dello stadio Olimpico di Roma. “Partivamo io e miei amici da Brescia verso Milano sul regionale con i soldi contati per andare in studio sperando un giorno di farcela e fare arrivare la nostra musica a tutti. Ci vediamo domani (oggi, ndr) allo stadio Olimpico“, ha scritto su Instagram alla vigilia del live.

Questa mattina, invece, dopo aver pubblicato una foto del palco che questa sera sarà la sua casa e che lo accoglierà a braccia aperta, ha scritto: “Stasera nella città più bella del mondo”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA