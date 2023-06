Blanco si lascia alle spalle Sanremo e si dedica al fisico / “Ha guadagnato 12 chili in muscoli”

Blanco, sempre più muscoloso? L’indiscrezione sul cantante

Blanco sembra esserci lasciato alle spalle il “caso Sanremo”, ora pensa solo al suo benessere mentale e fisico. A proposito di quest’ultimo, sembra che il cantante ci stia andando sotto con gli allenamenti e una dieta personalizzata. Il settimanale Oggi, ha rivelato che l’artista ha messo su parecchi chili di muscoli per avere un “fisico bestiale”.

“Quarantanove dischi di platino, tre dischi d’oro, e oltre un miliardo di stream. Parliamo di Blanco, 20, uno degli artisti italiani più controversi e amati del momento. In pochi sanno che il giovane cantante ha una vera e propria passione per la cura del corpo. Grazie al suo personal trainer Giacomo Spazzini, supportato da un gruppo di nutrizionisti, sta infatti seguendo in queste ultime settimane una dieta personalizzata unita ad allenamenti studiati ad hoc che gli hanno permesso di guadagnare ben dodici chili in muscoli” si legge sul settimanale.

Blanco replica all’accusa di Laura Pausini: “Non la penso così”

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Italia, Laura Pausini ha parlato di come sia cambiata la musica di “oggi”. La cantante accusa il panorama musicale di essere colmo di artisti incompetenti: “Scusate se mi permetto, ma ormai stanno cantando cani e porci ovunque” ma Blanco ha replicato prontamente alla cantante.

E ancora: “Nel senso che ci sono dei nuovi talenti che sono molto importanti che lasceranno un segno. Ma ci sono anche tanti che dicono ‘cantiamo una bella canzone e diciamo delle parole’. Non è così! Ci vuole rispetto perché è un lavoro ed è una cosa seria. La musica cambia la vita segna, ma è un lavoro e merita rispetto. A mia figlia trasmetto tutto questo”. In un’intervista rilasciata a All Music, Blanco replica così alla Pausini: “Usiamo l’autotune come sfumatura, come un colore più moderno. Non sono d’accordo con Laura Pausini, la stimo ma la penso diversamente. Penso che nella Trap – dove si usa molto l’autotune – a volte gli artisti hanno più cose da dire rispetto a chi non lo usa. Magari le cose che canto io con l’autotune possono trasmettere più emozioni di alcuni colleghi che non lo usano”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA