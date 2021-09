Blanco, Da Grande/ Blu Celeste terzo album più ascoltato al mondo….

Dopo un’estate in cui, insieme a Sfera Ebbasta, ha “fatto impazzire” l’Italia intera, il rapper Blanco si prepara a prendere parte al nuovo show di Rai 1 condotto da Alessandro Cattelan Da grande. Il cantante è sulla cresta dell’onda non soltanto per il grandissimo successo della sua hit estiva, ma anche, più recentemente, per il gossip che lo riguarda. Siti e riviste di pettegolezzo, infatti, hanno puntato i riflettori sulla sua vita amorosa, soprattutto dopo la scelta del cantante di presentare ufficialmente la sua fidanzata. Dopo un’uscita pubblica, con tanto di scatti rubati dai paparazzi, dell’artista con quella che aveva tutto l’aspetto di una persona con cui è molto intimo, arriva la rivelazione del nome di quella misteriosa giovane donna. Per presentare al mondo la persona per cui batte il suo cuore, Blanco ha scelto niente meno che l’Arena di Verona. Ai Seat Music Awards, svoltisi recentemente proprio nell’anfiteatro veneto, infatti, il giovane rapper è arrivato mano nella mano con Giulia. È questo, a quanto si è saputo, il nome della sua nuova fiamma.

Da grande, Alessandro Cattelan/ Diretta e ospiti: il racconto del suo arrivo in Rai

Blanco, ha una nuova fidanzata?

In occasione dell’evento dei Seat Music Awards Blanco e Giulia si sono presentati più affiatati che mai, sia sentimentalmente che dal punto di vista della moda. Entrambi vestiti di bianco, in perfetto pendant, infatti, hanno attirato l’attenzione generale di fan e riviste di gossip, ponendo sì fine al dubbio sul fatto che il cantante avesse una relazione stabile con qualcuno, ma accendendone contemporaneamente un altro su chi sia la misteriosa Giulia, della quale, per ora, si ipotizza solo il cognome, Lisioli.

Arisa, straziante lettera per Amici 2021/ "Grazie Maria De Filippi, mi hai regalato…"

Blu Celeste è già il terzo disco più ascoltato al mondo

Il successo in amore si va a sommare alla soddisfazione professionale dell’ultimo album di Blanco. Blu Celeste è già il terzo disco più ascoltato al mondo, dopo J Balvin e Baby Keem, notizia che sorprende particolarmente se si pensa che il giovane rapper può vantare il raggiungimento di un traguardo così importante nonostante abbia appena 18 anni. Blu Celeste, del resto, sembra piacere al pubblico per la capacità del cantante di riversare nelle canzoni, tutte ascoltate da milioni di fan, molto di se stesso. “È solo perchè è il mio primo album ed è molto personale”, afferma Blanco, giustificando il suo enorme successo e spiegando anche per quale motivo abbia deciso di evitare collaborazioni esterne in un progetto così intimamente proprio.

LEGGI ANCHE:

Antonella Clerici/ Matrimonio in vista con Vittorio Garrone? La figlia Maelle stupisce tutti con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA