Blanco/ Le canzoni? Le scrivo nudo o in mutande

Torneremo ad assistere alle creazioni di Blanco stasera, 10 settembre 2021, quando l’artista si esibirà per i Seat Music Awards. Questi è l’artista della canzone estiva Mi fai impazzire, in collaborazione con il famoso trapper Sfera Ebbasta. Si tratta di un enorme successo per questo piccolo cantante, infatti sta divenendo una figura fondamentale nella musica italiana.

Il suo vero nome è Riccardo Fabbriconi ed è nato il 24 Marzo nel 1992, quindi ha 29 anni. Su Instagram questo cantante ha ben 400 mila seguaci e i suoi post ritraggono anche selfie con altri artisti noti come Salmo, Sfera Ebbasta e Mace. La sua passione per la musica è nata nel 2017, quando ha deciso di scrivere una canzone per dedicarla a una ragazza che gli piaceva.

Durante una recente intervista, Blanco ha ammesso di scrivere le canzoni nudo o in mutande. Consapevole che questa possa sembrare una cosa molto strana, ma è da qualche anno che ha preso quest’abitudine. Pensa sia un fattore psicologico, in quanto quando scrive gli piace rilassarsi in garage e fumarsi una sigaretta; nudo si sente nella sua confort zone.

Blanco, la sua storia

Il primo pezzo di Blanco non è Mi fai impazzire, come molti possono pensare, ma lui ha raggiunto successo dopo La canzone nostra, con Mace e Salmo e Notti in bianco. Il 10 settembre di quest’anno uscirà il suo primo album di pezzi inediti che si chiamerà Blu Celeste.

Il cantante è molto riservato riguardo la sua vita privata, anche se scrive stupende canzoni romantiche. Non si sa se lui sia fidanzato o meno, infatti non si è mai fatto scappare nessuna dichiarazione su questo argomento, in quanto è molto riservato. Sicuramente si capisce che è una persona molto romantica, infatti oltre alle parole che scrive per i suoi testi, ha un tatuaggio sul petto con un angelo.

Video, Mi fai impazzire





