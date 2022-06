Blanco dedica “Afrodite” alla fidanzata Martina/ La frecciatina dell’ex Giulia

Blanco e la dedica alla fidanzata Martina Valdes

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood con il brano “Brividi” con cui hanno anche rappresentato l’Italia all’Eurovision 2022, Blanco sta vivendo un momento magico. Il giovane artista è attualmente in giro con il tour che sta registrando un sold out dopo l’altro. Oltre ad essere un indiscusso protagonista della musica italiana, Blanco è salito anche agli onori della cronaca rosa dopo la fine della sua relazione con Giulia Lisioli. In seguito all’addio alla fidanzata storica, Blanco ha ritrovato l’amore con Martina Valdes con cui è attualmente fidanzato.

Nel corso di un concerto, così, il cantante ha tirato fuori il suo lato più romantico e, dopo aver fatto salire sul palco Martina, le ha dedicato la canzone “Afrodite”. Il video del momento è stato immortalato dai fan presenti diventando virale sui social e arrivando, così, all’ex fidanzata Giulia che ha lanciato una frecciatina a Blanco.

La frecciatina di Giulia all’ex fidanzato Blanco

Secondo quanto svelato da Giulia, la canzone Afrodite sarebbe stata scritta da Blanco per lei. Dopo aver saputo della dedica fatta dall’ex all’attuale fidanzata Martina, Giulia ha lanciato la seguente frecciatina attraverso un video pubblicato su Tik Tok e diventato virale: “Quando scrive e dedica delle cose a te e poi le tramanda”.

Giulia, inoltre, recentemente, ha parlato della fine della storia con Blanco: “È stato un periodo molto difficile. Anzi, a dir la verità volevo chiudere totalmente tutti i social, però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta. (…) Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui può star bene. Ormai l’ho superata. Sto bene e anche il video che ho messo io era anche un po’ di ironia perché mi è venuto fuori un video, mi son messa un attimo a ridere, posso dire?”, ha fatto sapere.

