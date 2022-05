Giulia Lisioli, ex Blanco/ “Periodo difficile ma sto bene, non mi ha messo le corna”

Rompe il silenzio per la prima volta da mesi Giulia Lisioli, la ragazza ex fidanzata del cantante Blanco. I due sono stati insieme per anni, prima che lo stesso artista lombardo divenisse famoso e arrivasse a trionfare al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood, per poi separarsi definitivamente. Fino ad ora non erano mai stati chiariti fino in fondo i motivi della loro separazione, e Giulia Lisioli ha cercato di spiegarli in occasione di una diretta su TikTok avvenuta nella giornata di ieri.

“È stato un periodo molto difficile – ha spiegato la giovane – anzi, a dir la verità volevo chiudere totalmente tutti i social, però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta”. Quindi la giovane ha rivolto il suo pensiero a Blanco: “Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui può star bene”.

GIULIA LISIOLI, EX DI BLANCO: “ORMAI L’HO SUPERATA”

In ogni caso Giulia Lisioli sembrerebbe aver superato la delusione d’amore: “Ormai l’ho superata, sto bene e anche il video che ho messo io era anche un po’ di ironia perché mi è venuto fuori un video, mi son messa un attimo a ridere, posso dire? Ho ‘cringiato’ sul momento ma non è un attacco a niente, anzi, lei non c’entra assolutamente niente. ‘Quell’altra’ a parere mio ha anche un nome e un certo tipo di rispetto perché lei non c’entra niente nella nostra vecchia relazione e mi dispiace anche che la gente abbia una forma di cattiveria verso questa persona”.

Giulia Lisioli ha voluto poi sottolineare che Blanco non l’ha mai tradita, nonostante sia stato lui a lasciarla: “Blanco non mi ha tradita, mettiamolo in chiaro. È andata come è andata. Ci tengo tantissimo a lui, dopo questa diretta non ne parlerò più“. Ricordiamo che l’artista sta da qualche mese a questa parte con Martina Valdes, ragazza incontrata proprio dopo la fine della relazione con la Lisioli.











