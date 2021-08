Blanco/ I tormentoni “Mi fai impazzire” e “Notti in bianco” (Rtl 102.5 Power Hits)

Questa sera, martedì 31 agosto, in occasione di “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2021” all’arena di Verona sarà decretato il tormentone musicale dell’estate 2021. Sul palco ci sarà anche Blanco, uno dei cantanti più in voga grazie alle canzoni “Notti in bianco” e “Mi fai impazzire”. Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, è nato a Calvagese, in provincia di Brescia, nel 2003 e solo dallo scorso anno ha iniziato a pubblicare i primi brani. Il rapper ha rivelato di aver iniziato a scrivere le sue prima canzoni nel 2017, per conquistare una ragazza. Da quel momento ha scoperto la sua passione per la musica e ha continuato con la scrittura di testi nella sua stanza.

Il suo primo singolo è dell’estate dell’anno scorso e si chiama “Belladonna”: Blanco ha avuto in testa questa canzone per tanto tempo prima di scriverla e ha immaginato un amore forte tra due persone. “Notti in Bianco” invece è il suo primo successo e parla della fine di un amore tossico. Il rapper ha dimostrato di essere molto affascinato dalla passione e dai momenti difficili che caratterizzano le relazioni sentimentali.

Blanco: l’amore per Domenico Modugno

Intervistato da Red Bull, Blanco ha rivelato di aver iniziato a fare musica per gestire i suoi sentimenti: “Avevo bisogno di trovare un canale per sfogare la noia. Avevo necessità di esprimermi. Buttare fuori le cose che magari ti creano disagio perché non hai modo di incanalarle in qualcosa di positivo. Trovare quel modo ti cambia la vita”. Ha ammesso di sentirsi più affine al punk rispetto al rap, ma con sincerità dice di amare tutta la musica. Gli artisti al quale s’ispira maggiormente sono: Celentano, con il quale vorrebbe cantare, Lucio Dalla, i Queen e Modugno: “Volare” è una delle canzoni che lo hanno stimolato a fare altro e a dire “vorrei essere come lui”. Per quanto riguarda la sua vita non si sa molto, anche se tempo fa ha pubblicato sui social una foto insieme a una ragazza. In una recente intervista ha svelato di scrivere le sue canzoni in mutande: gli piace stare rilassato e fumarsi una sigaretta. Proprio in questo modo lui pensa di essere nella sua comfort zone e dice di riuscirsi a concentrare maggiormente.

