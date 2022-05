Blanco “Il palco per me meglio del sesso”/ Confessione choc

Blanco sarà protagonista sul palcoscenico di Radio Italia Live dove porterà con ogni probabilità il brano Brividi anche se non sappiamo se ci sarà Mahmood. Di recente ha stupito la sua dichiarazione quando ha sottolineato, come riportato da IlMattino, che per lui il palcoscenico è meglio del sesso. La sua è una provocazione per far capire come ama il suo mestiere e come sta riuscendo a raggiungere il cuore del pubblico con la sua forza espressiva. Lo vediamo dalla personalità che ci mette quando si rende protagonista di ogni brano cantato con una forza trascinante e in grado di conquistare il pubblico di tutte le età. Stasera avrà dunque ancora una volta l’occasione di salire sul palco per raccontarsi in musica.

La consacrazione nel panorama musicale italiano per il rapper Blanco è stata la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo, quando ha presentato il brano Brividi insieme a Mahmood. La canzone, che risentiremo oggi a Radio Italia Live, è entrata subito al top delle classifiche di diversi Paesi, quindi parliamo di un successo internazionale non solo italiano. Inoltre, sempre con questo brano, Blanco ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 che si è appena tenuto a Torino. Giovanissimo, 19 anni, vero nome Riccardo Fabbriconi, Blanco ha cominciato a fare musica nel 2020, praticamente casualmente, caricando le sue canzoni sulla piattaforma SoundCloud. Fino ad arrivare a pubblicare il suo primo EP intitolato Quarantine Paranoid. Infatti, il duro periodo di quarantena a cui ci ha sottoposto il Covid, è stato un momento di creatività molto intensa per Blanco. Viene notato da un’importante etichetta musicale, la Universal che crede in lui e gli sottopone un contratto.

