Blanco, chi è il cantante a Sanremo 2022 con la canzone “Brividi”/ Sarà la rivelazione del festival?

BLANCO AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON MAHMOOD

“Brividi” è la canzone che Blanco presenterà al Festival di Sanremo 2022 con Mahmood. Per ascoltare il brano bisognerà aspettare la prima serata del Festival, ma sappiamo che “Brividi” parla dell’insicurezza e degli sbagli di chi non sempre sa come si fa ad amare. Si tratta di un brano contemporaneo che non disdegna però di accarezzare la tradizione. Va detto che da quando a curare la direzione artistica del Festival è Amadeus, le cose sono di molto cambiate. L’ex deejay e conduttore, vero e proprio uomo di punta della Rai e del servizio pubblico televisivo nazionale, ha saputo innovare i canoni della kermesse coinvolgendo artisti meno conosciuti al grande pubblico ma capaci di catturare l’attenzione dei giovani (e non solo) con le loro proposte innovative. Ecco dunque che dopo la rivoluzione rock portata dai Maneskin nel 2021 con il brano ‘Fuori di testa’ arrivato in vetta a tutte le classifiche mondiali e vincitore tra i vari premi anche dell’Eurofestival, il 2022 potrebbe essere l’anno in cui per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo potrebbe essere un rappresentante della scena trap a vincere l’ambito premio.

MAHMOOD E BLANCO, SANREMO 2022: I GIOVANI FENOMENI MUSICALI

Il trapper romano Blanco è stato il vero e proprio fenomeno musicale del 2021. Il suo album, Blu Celeste, ha sfornato una serie di successi che lo hanno consacrato nel gotha dei talenti di nuova generazione più brillanti insieme a Madame. Le porte del successo all’artista romano (e grande tifoso della Roma come da lui più volte sottolineato e testimoniato sui suoi profili social) si sono aperte con il pezzo Mi Fai Impazzire’, scritto e interpretato in collaborazione con Sferaebbasta, trapper più importante in Italia e tra i profili della scena maggiormente conosciuti in tutto il mondo. C’è grande attesa per il suo esordio sanremese. Il rischio, secondo alcuni, è che un artistra come Blanco non sia particolarmente adatto ad un palcoscenico come quello dell’Ariston, più propenso a premiare artisti classici e con una proposta musicale più attinente ai canoni della melodia.

Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood sarà anche lui protagonista di questo Festival di Sanremo 2022. Dopo l’esordio musicale ad X Factor nel 2012 e l’eliminazione sin dalla terza puntata, l’approdo al Festival di Sanremo sarà nel 2016 nelle Nuove Proposte, arrivato quarto. Saranno le sue successive partecipazioni alla kermesse però a rivelarsi particolarmente fortunate, prima a Sanremo Giovani con “Gioventù bruciata”, brano che lo portò alla vittoria, e poi nel 2019 tra i Big con la celebre “Soldi”, anche questa canzone poi rivelatasi vincitrice. Quest’anno tornerà sul palco dell’Ariston dopo averlo calcato nel 2021 come ospite.

