Blanco in ospedale: “Ho avuto un incidente”/ Come sta? Concerto rimandato e…

Blanco in ospedale dopo un incidente

Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Blanco ha annunciato di essere in ospedale. Il ricovero del giovane artista è stato causato da un incidente di cui, tuttavia, Riccardo Fabbriconi, questo il suo vero nome, non ha svelato dettagli. Dal letto dell’ospedale in cui è ricoverato, l’artista ha così annunciato il rinvio di un concerto mostrando anche le proprie condizioni ai fan che lo seguono con sempre più affetto anche sui social.

“Ciao belli. Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo… (ora sto bene)”, scrive Blanco condividendo un video in cui accenna anche un piccolo sorriso prima di lasciarsi andare sul letto. Le condizioni del cantante, dunque, sono buone come puntualizza lui stesso che, poi, annuncia il rinvio del prossimo concerto in scaletta.

Blanco, concerto rinviato a causa di un incidente

“La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”, ha aggiunto Blanco che sta ricevendo tantissimi messaggi d’affetto e di sostegno da parte di colleghi e fan.

“Dai Blanchito, rimettiti presto”, ha scritto Nek. E i fan hanno aggiunto: “Riprenditi”, “Guarisci presto”, “Forza, rimettiti il prima possibile”, “L’importante è che tu stia bene“. E poi una serie infinita di tanti cuori per lui.

