Blanco scatenato in cima muro al Radio Zeta Future Hits Live/ Tensione sul palco

Radio Zeta Future Hits Live accoglie Blanco e il medley è infuocato!

Il primo live show dedicato alla Generazione Zeta, il Radio Zeta Future Hits live, ha luogo a Roma in data 9 giugno 2022 e tra i vari artisti nella set-list ospita il trapper amatissimo dalle nuove generazioni, Blanco. Con il trapper dallo sguardo magnetico si registra il medley più lungo della serata con due singoli da solista e un duetto ft.ing Mahmood sulle note di Brividi. Il primo pezzo che Blanco esibisce è proprio il duetto sulle note del brano vincitore di Sanremo 2022, che emoziona il pubblico presente live così come gli spettatori a casa, regalando “Brividi”. Il secondo brano è poi il nuovo singolo appena rilasciato, Nostalgia, che alla pubblicazione ha imposto Blanco tra le tendenze per la musica su YouTube Italia con il nuovo video musicale.

BLANCO SI SCATENA A RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE/ Il suo medley ruba la scena a tutti

Il terzo ed ultimo pezzo eseguito è Notti in bianco, che ha contribuito a rendere l’album d’esordio del trapper, Blu celeste, 4 volte disco di platino. Ma mentre intonava Notti in bianco, più precisamente ai lyrics “sembro uno schizzato… e mando tutto a p*”, il trapper Blanco registra un momento all’insegna dell’alta tensione: il cantante sfida la security, abbandonando il centro studio del palco, per poi fiondarsi a cantare dall’alto di un muretto che lo avvicina al pubblico accorso al live show, per delle note finali da “Brividi”.

Martina Valdes, nuova fidanzata Blanco/ Quel bacio a Parigi che ha tolto ogni dubbio

Il tizio della sicurezza che rincorre Blanco che fa il teppista è la migliore cosa che vedrai stasera 😂🔥🔥 #radiozetaFHL22 pic.twitter.com/7jlhhI6Fbw — Ninooo (@Ninomauger) June 9, 2022

Le reazioni social al momento ad alto rischio

E non manca il caldo sentiment social degli internauti, che eleggono il trapper come il “best performer” del Radio Zeta Future Hits Live show, in quanto capace di regalare grandi emozioni con il suo staging inconfondibile, che talvolta sembra mettere a rischio la sua incolumità.

“Il tizio della sicurezza che rincorre Blanco che fa il teppista è la migliore cosa che vedrai stasera “, commenta non a caso uno dei tweet più aggreganti giunti in rete sull’evento segnato da Blanchito baby.

Mahmood incontra il Nobel Yunus/ “Mi ha ricordato mio nonno, aveva lo stesso profumo”

🎶 “Notti in bianco

Sto tutto sfasato

Ancora qua, in camera

A scrivere fino all’alba”🌙🛏️#NottiInBianco#Blanco 🎤#radiozetaFHL22 Segui l’evento su RTL 102.5 Play 💻📲🔽https://t.co/WJ8HKIl1TY pic.twitter.com/JYlWRWNEVd — Radio Zeta (@RadioZetaOf) June 9, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA