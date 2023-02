Blanco indagato per danneggiamento/ Aperto fascicolo dopo distruzione rose a Sanremo

Il cantante Blanco risulta essere indagato dalla Procura di Imperia. Nel mirino degli inquirenti, come riportano oggi diversi organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia di stampa Ansa, il suo comportamento tenuto in occasione della recente prima serata del Festival di Sanremo 2023, quando ha danneggiato le rose sul palco dell’Ariston. Blanco, in diretta televisiva, si era esibito con il suo ultimo brano, e durante lo show aveva preso a calci il giardino che era stato allestito sul palcoscenico del famoso teatro sanremese.

L’artista stava cantando L’isola delle rose, il suo nuovo singolo, e per lo show gli sceneggiatori di Sanremo avevano appunto deciso di apporre una serie di rose dove la band si stava esibendo, ma ad un certo punto Blanco ha cominciato a dare in escandescenze, prendendo a calci i fiori ma anche sollevandoli e gettandoli a terra, riducendoli in mille petali. Il cantante si era giustificato al termine dell’esibizione dicendo che non sentiva la musica nelle cuffie e per questo si era arrabbiato e sfogato con le rose, ma ciò non aveva comunque placato gli animi del teatro che aveva iniziato a fischiare e ad inveire contro il giovane cantante.

BLANCO INDAGINE PER DANNEGGIAMENTO: IL DURO COMMENTO DELLA PRESIDE

Secondo il tg satirico Striscia La Notizia si è trattato di un siparietto programmato, fatto sta che concordato o meno lo show di Blanco non è piaciuto ai più e numerose critiche erano piovute sui social, considerato il gesto irrispettoso alla luce anche del delicato periodo che stiamo vivendo. Non sono comunque mancati coloro che hanno cercato di comprendere in qualche modo Blanco, sottolineando come lo stesso abbia solo 20 anni, a cominciare dal presentatore del Festival, Amadeus.

“Il nulla cosmico della televisione italiana, quella a pagamento obbligatorio con il canone Rai. Se avessi vent’anni, oggi, mi sentirei profondamente offesa. Sono boriosi e vuoti come il guscio di un paguro abbandonato sulla spiaggia durante un nubifragio”, aveva commentato su Facebook la preside Amanda Ferrario. Oggi è arrivata la notizia dell’indagine per danneggiamento.

