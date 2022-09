Blanco, malore al concerto: “Ho una fitta al cuore”/ “Non mi è mai capitato ma…”

Blanco, malore sul palco

Blanco sta continuando a portare in giro per l’Italia la sua musica in tour. Qualche giorno fa, però, nel corso della seconda data di Genova, Blanco si è sentito male sul palco interrompendo lo show per quindici minuti per poi rientrare e spiegare l’accaduto ai fan. Su Tik Tok stanno circolando vari video del momento come racconta anche Novella 2000. Blanco, mentre cantava Nostalgia, ha cominciato ad accusare un po’ di stanchezza. Come hanno sottolineato diversi utenti sui social condividendo il video, ha fatto fatica ad eseguire il brano. Le difficoltà del cantante è stata immediatamente notata dal pubblico presente al concerto.

“Ieri sera al concerto durante ‘Nostalgia’ a Blanco è venuta una fitta al cuore e nonostante si capiva provasse un forte dolore (si è fermato spesso lasciando cantare solo noi) ha continuato a cantare il pezzo fino alla fine, poi è uscito di scena per circa 15 minuti”, ha scritto un utente condividendo il video su Tik Tok.

Le parole di Blanco dopo il malore

Seppur con fatica, stando alle testimonianze dei fan presenti al concerto, Blanco ha eseguito il brano “Nostalgia” per poi allontanarsi dal palco per un quarto d’ora. Dopo un po’ di riposo, Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome dell’artista che, con Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi, è tornato sul palco per svelare ai fan la causa dell’interruzione del concerto che, però, l’artista, pare, abbia comunque portato a termine.

“Raga scusate non mi è mai capitato, mi sono fermato un attimo perché ho avuto una fitta al cuore, non mi è mai capitato, ma continuiamo, spacchiamo tutto”, le parole del cantante.

