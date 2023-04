Laura Pausini: “Cantano cani e porci”/ La replica di Blanco: “La stimo, ma…”

Laura Pausini e il commento sui cantanti di oggi

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Italia, Laura Pausini ha commentato la scena musicale italiana. Oltre ai grandi nomi, ormai sulla cresta dell’onda da anni, sono tantissimi gli artisti emergenti che riescono a scalare le classifiche e conquistare il pubblico, ma cosa pensa del successo che ottengono gli artisti emergenti che appartengono, soprattutto, alla scena del rap e della trap?

“Scusate se mi permetto, ma ormai stanno cantando cani e porci ovunque. Nel senso che ci sono dei nuovi talenti che sono molto importanti che lasceranno un segno. Ma ci sono anche tanti che dicono ‘cantiamo una bella canzone e diciamo delle parole’. Non è così! Ci vuole rispetto perché è un lavoro ed è una cosa seria. La musica cambia la vita segna, ma è un lavoro e merita rispetto. A mia figlia trasmetto tutto questo”, le parole di Laura Pausini.

La replica di Blanco

A replicare a Laura Pausini è stato Blanco, l’artista che, pur essendo giovanissimo, ha già vinto il Festival di Sanremo e conquistato la stima di artisti come Mina. Tornato sulla scena musicale con il nuovo album “Innamorato” che ha scatenato una polemica anche per la presenza del brano “Giulia” che dovrebbe essere dedicato all’ex fidanzato, Blanco ha risposto alla Pausini ammettendo di non essere assolutamente d’accordo con le sue parole.

“Usiamo l’autotune come sfumatura, come un colore più moderno. Non sono d’accordo con Laura Pausini, la stimo ma la penso diversamente. Penso che nella Trap – dove si usa molto l’autotune – a volte gli artisti hanno più cose da dire rispetto a chi non lo usa. Magari le cose che canto io con l’autotune possono trasmettere più emozioni di alcuni colleghi che non lo usano”, le parole di Blanco nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di All Music Italia.

