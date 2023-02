Blanco si scusa dopo l’episodio a Sanremo 2023/ “Finalmente sono me stesso”

Blanco e le scuse per il suo gesto a Sanremo 2023: le sue parole

Blanco è stato protagonista di un episodio davvero spiacevole a Sanremo 2023. Il cantante, a causa di un problema all’audio, ha deciso di rompere le fioriere che rappresentavano la scenografia sul palco dell’Ariston: “Non mi sentivo in cuffia, non sentivo la voce… La musica è la musica, volevo comunque divertirmi”. L’artista ha deciso di scusarsi pubblicamente tramite un messaggio su Instagram.

“Caro Ariston, mi hai visto fragile come un bimbo. E qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto. Mi sono rotto la faccia e piango. Ma finalmente sono me stesso! Ti voglio bene, Ariston. Con tutta la mia follia, Blanco“. Queste le parole del giovane cantante, le cui sorti per Sanremo 2023 sono state annunciate da Amadeus in conferenza stampa. In ogni caso, il suo gesto continuerà a far parlare per molto tempo.

Amadeus chiarisce la natura del gesto di Blanco a Sanremo 2023

Dopo il gesto di Blanco a Sanremo 2023, Amadeus è stato interrogato su quanto accaduto ai microfoni di Viva Rai2, condotto da Fiorello. Il condutture ha chiarito subito che il cantante non è stato protagonista di una gag organizzata, ma di un atto intenzionale e “fuori programma”.

Amadeus dichiara: “In realtà lui non doveva fare quello che ha fatto, doveva fare qualcosa con i fiori, tipo rotolarsi, ma non così, non questo. Quando ha iniziato a spaccare le prime cose non capivo cosa stesse accadendo, come accadde con Bugo e Morgan. Poi mi hanno buttato dentro e mi hanno detto “Vedi come fare”.

