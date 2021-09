Blanco/ Video: “Mi fai impazzire? Ecco a chi è dedicata”

Blanco sta scalando le classifiche con il brano “Mi fa impazzire” che ha superato oltre 14 milioni di visualizzazione su YouTube. Classe 2003, Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome di Blanco, ha conquistato la ribalta nel mondo della musica italiana pubblicando brani che stanno avendo un grande successo. Non solo “Mi fai impazzire”, ma anche “Belladonna (Addieu)”, “Notti in bianco” e “Ladro di fiori“. Il successo è stat talmente grande che la Universal ha deciso di offrirgli un contratto seguendo così la sua carriera.

Blanco, oltre a scalare le classifiche, ha anche cominciato a rilasciate interviste. Come fa sapere Novella 2000, il giovane artista è stato ospite di Radio Zeta e, nel corso della chiacchierata, ha svelato ai conduttori a chi è dedicata la hit “Mi fai impazzire”.

Blanco, la verità sulla hit “Mi fai impazzire”

In collegamento con Radio Zeta, Blanco ha raccontato il suo rapporto con la musica con cui sta entrando nel cuore del pubblico. L’attenzione dei conduttori si è poi concentrata sull’incredibile successo di “Mi fai impazzire”. “Senti, velocemente, che cosa ti fa impazzire o chi ti fa impazzire?“, chiedono i conduttori al cantante che, in un’intervista rilasciata a Fanpage aveva raccontato di ascoltare ogni genere di musica e di considerare grandi artisti nomi come Celentano, Gino Paoli, Lucio Dalla, Modugno, Queen.

Blanco accetta volentieri la domanda a cui risponde con un gesto plateale che non lascia spazio all’immaginazione come potete vedere nel video qui in basso, pubblicato su Instagram e diventato immediatamente virale.

