Blas Roca-Rey, ex marito Amanda Sandrelli/ “Lei ha combattuto moltissimo perché non finisse salvo poi…”

Chi è Blas Roca-Rey e marito di Amanda Sandrelli

Blas Roca-Rey, attore peruviano, è stato legato ad Amanda Sandrelli dal 1994 al 2013. La coppia ha avuto due figli: Rocco (1997) e Francisco (2004). “Un grande amore durato quasi 20 anni da cui sono nati due figli. Ci siamo conosciuti a teatro, facevamo uno spettacolo in cui ci davamo 14 baci ogni sera, almeno la metà erano veri”, ha detto lui qualche mese fa a “Vieni da me”. Dopo 20 anni insieme però l’amore è finito: “C’era una tensione che aumentava e iniziava ad essere ingestibile. Lei ha combattuto moltissimo perché non finisse salvo poi ammettere ad amici comuni che era una situazione arrivata al limite. Se mi sono sentito in colpa? Sì, le responsabilità sono comuni, ma non mi sono sentito in colpa perché ho deciso io, perché penso non ci fossero alternative”. In un’intervista a IoDonna, Amanda Sandrelli ha detto: “Il nostro è stato un amore con la A maiuscola”.

Blas Roca-Rey per 20 anni insieme ad Amanda Sandrelli

Dopo la separazione Blas Roca-Rey e Amanda Sandrelli sono rimasti in buoni rapporti: “Quando è finita abbiamo cercato di salvaguardare la serenità dei nostri due figli, Rocco e Francisco, adesso abbiamo rapporti civili”, ha detto l’attrice a IoDonna. Quando Amanda Sandrelli si è ammalata di tumore al seno, Blas Roca-Rey è rimasto vicino all’ex moglie. L’attore ha quattro figli: Paolo, avuto dalla prima moglie, Rocco e Francisco, nati dal matrimonio con Amanda Sandrelli, e Anna. Nel 2017, a 56 anni, Blas è diventato papà di una bambina, avuta con la compagna Monica Rogledi: “Sono entrato in sala parto come tutte le altre volte. Vederla uscire così piccolina e fragile è stata una grande emozione. Il mio amore per lei sarà lo stesso che ho per gli altri miei tre figli. Li amerò tutti, come la mia vita”, ha detto l’attore in un’intervista poco dopo la nascita della bambina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA