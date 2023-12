Amanda Sandrelli: “Gino Paoli è stato un papà impegnativo”/ “Sono nata da un grande amore ma con mamma…”

Amanda Sandrelli e il rapporto con papà Gino Paoli: “È una persona complicata, ma crescere con lui è stata una fortuna”

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Amanda Sandrelli si racconta tra carriera e vita privata. Figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli, l’attrice sottolinea il legame profondo che la lega ad entrambi i genitori, seppur in modo diverso. “Papà è stato un padre impegnativo, è una persona impegnativo, ma allo stesso tempo è stata un’enorme fortuna averlo al fianco, crescere con lui. ha esordito Amanda Sandrelli su Rai Uno – Il suo sguardo verso la vita è sempre originale. Lui agli altri parla sempre molto bene di me, non lo fa però con me.” ha ammesso col sorriso.

Inizialmente non riconosciuta da suo padre, a causa di una legge che impediva a chi già sposato di riconoscere un figlio avuto fuori dal matrimonio, Amanda non ha tuttavia mai sofferto questa situazione familiare: “Io penso di essere nata da un grande amore. – ha anzi dichiarato – Pur essendo nata che loro erano già separati, questa convinzione di essere nata da un grande amore mi dà allegria. Loro comunque sono persone che si vogliono un gran bene.”

Amanda Sandrelli, il rapporto con mamma Stefania e i figli

Parlando invece del rapporto con mamma Stefania Sandrelli, Amanda ha rivelato: “Mamma severa? Ma no, assolutamente! Mi ha dato poche regole, non è mai stata neanche tanto autoritaria, sono sempre stata molto libera, forse troppo.” Oggi è Amanda ad essere mamma di due ragazzi: Rocco e Francisco. “Il primo fa il musicista, musica classica, ed è in via di laurea. Il secondo vuole l’attore. Gli auguro ogni bene, perché quando ti chiamano è il lavoro più bello del mondo, ma quando stai a casa ad aspettare una telefonata è il peggiore lavoro del mondo.”











