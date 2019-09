Bleed – Più forte del destino/ Su Rai 3 il film con Miles Teller (oggi, 7 settembre)

Il film Bleed – Più forte del destino andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di oggi, sabato 7 settembre, alle ore 20.30. Si parla di un film drammatico scritto e diretto nel 2016 da Ben Younger e interpretato da Miles Teller, Aaron Eckhart, Katey Sagal e Ciaran Hinds. La pellicola è prodotta, fra gli altri, da Martin Scorsese. Il film racconta la biografia del pugile Vinny Paz, campione del mondo dei pesi leggeri e dei pesi superwelter con il soprannome The Pazmanian Devil.

Bleed – Più forte del destino, la trama del film

Vinny Pazienza (Miles Teller) è il campione del mondo della boxe, quando un incidente lo lascia quasi paralizzato. Vinny è costretto a vivere con un supporto fissato al cranio, ma è deciso a non darsi per vinto. Grazie a Kevin Rooney (Aaron Eckhart), ex pugile e suo allenatore personale, decide di sottoporsi a un durissimo allenamento per poter tornare sul ring. Per oltre un anno Vinny si allena senza mai risparmiarsi, per tornare a battersi sul ring. Il suo obiettivo è conquistare la cintura di campione del mondo, ma il percorso è lungo e pieno di avversari.

