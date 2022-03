Blind dal dramma della droga alla rinascita/ L’affermazione all’Isola dei Famosi 2022

Blind è un personaggio che si sta facendo conoscere a 360 gradi a L’Isola dei Famosi 2022. Sta raccontando cose molto toccanti della sua vita privata e il pubblico si sta appassionando a lui. Blind è entrato in gara nella seconda puntata, quando grazie a un televoto lampo il pubblico lo ha premiato mandandolo a Playa Accopiada. La sua compagna di viaggio è Roberta Moise che ha conquistato il posto dopo aver sconfitto Patrizia Bonetti alla prova del fuoco. Nella terza puntata Blind ha parlato della sua difficile vita che lo perseguita da quando è bambino.

Proviene da una famiglia non perfetta e il suo desiderio è di costruirne una tutta sua che non abbia nessuna attinenza con quella di origine. Il cantante grazie alla musica e all’amore di Greta è riuscito a dare una svolta alla sua vita. Blind potrebbe fare un buon percorso all’isola e far uscire la sua vera personalità, quello di un ragazzo che cerca di nasconder e la sue cicatrici, ma a volte gli porge uno sguardo per non dimenticarsi di quello che è stato anche se in questo momento la sua vita è proiettata tutta al futuro.

Blind, il racconto sulla droga a l’Isola dei Famosi 2022

Blind ha raccontato a L’Isola dei Famosi la sua storia. All’età di 15 anni ha cominciato a drogarsi, la mattina appena sveglio il suo primo pensiero era andare in strada a procurarsi la dose giornaliera. Greta l’ha conosciuta sui banchi d’asilo, dopo 5 anni si sono rivisti in occasione del 18esimo compleanno della ragazza. Greta ha trovato davanti a sè un ragazzo diverso irriconoscibile. Tra loro il sentimento non si è mai assopito, è bastato rincontrarsi per riaccendere la passione. La ragazza, nonostante la sua giovane età non lo ha voluto abbandonare al suo destino, ma gli ha imposto un compito, se voleva stare con lei doveva abbandonare la vita che stava facendo.

Il racconto di Blind ha emozionato il pubblico, grazie all’amore di questa ragazza e alla musica dove è riuscito a esprimere le sue emozioni, oggi Blind è tornato ad essere un ragazzo con una vita normale. Ha mantenuto un rapporto amichevole solo con suo padre, per motivi che non ha voluto spiegare con gli altri componenti della sua famiglia non ha nessun contatto.











