Isola dei Famosi 2022, 3a puntata/ Diretta e eliminati: il mistero sui Tavassi, Ilona Staller sceglie…

Isola dei Famosi 2022: anticipazioni e diretta terza puntata 28 marzo

Lunedì 28 marzo, in prima serata su canale 5, Ilary Blasi conduce la terza ed imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Al suo fianco ci saranno gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, pronti a commentare le avventure dei naufraghi in Honduras. Grande attesa per il risultato del televoto. Nel corso della terza puntata, infatti, Ilary Blasi chiuderà il televoto e svelarà il nome della coppia eliminata. A giocarsi la permanenza sull’Isola sono due coppie che, sin dal primo giorno in Honduras, hanno non solo creato numerose dinamiche, ma hanno appassionato il pubblico per il carattere forte, determinato e a tratti polemico dei componenti delle coppie.

Il pubblico è stato così chiamato a scegliere chi eliminare tra Antonio Zequila e Floriana Secondi da una parte e Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro dall’altra. Quale coppia sarà eliminata? Dai sondaggi del web, la coppia in pole per l’eliminazione è quella formata da Zequila e da Floriana Secondi.

La scelta di Ilona Staller: quale naufrago sceglierà per tornare in gioco all’Isola dei Famosi 2022?

Ilona Staller, nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2022, in coppia con Marco Melandri, è stata eliminata, ma le sorprese non finiscono. Cicciolina, infatti, insieme a Marco Melandri è sbarcata su Playa Sgamada dove è stata scelta dagli altri concorrenti presenti nel “limbo2 come leader ottenendo così la possibilità di rientrare in gara.

Questa sera, nel corso della terza puntata, la staller rientrerà ufficialmente in gioco e sceglierà solo un naufrago con cui rientrare in gara. L’attrice deciderà di rientrare in gara con Marco Melandri o deciderà di puntare su una concorrente? Il pubblico spera di vedere una coppia tutta femminile. Ilona punterà su Patrizia Bonetti che sta dimostrando di avere un carattere forte e coraggioso?

Il mistero dei fratelli Tavassi, arrivano oggi all’Isola dei Famosi

In attesa di scoprire se il maltempo che, negli scorsi giorni ha costretto la produzione dell’Isola dei Famosi a mettere al riparo i concorrenti a causa di una brutta situazione, il popolo del web si chiede se questa sera i fratelli Tavassi entreranno ufficialmente in gioco. Tra i concorrenti annunciati ufficialmente, Guendalina ed Edoardo Tavassi erano sicuramente i più attesi. Da una settimana, i fan del reality show condotto da Ilary Blasi attendono lo sbarco dei fratelli Tavassi in Honduras.

Dopo il mancato sbarco nel corso della seconda puntata, quella di questa sera sarà la puntata dei fratelli Tavassi? Questa sera potrebbero finalmente arrivare i Tavassi, ma il condizionale è ancora d’obbligo.

