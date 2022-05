Blind e la fidanzata Greta conquistano i social/ “Una storia d’amore vera…”

Blind riabbraccia Greta e Vladimir Luxuria lancia una frecciata: “Finalmente una storia…”

Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi il rapper Blind ha ricevuto una bellissima sorpresa. Blind ha infatti potuto riabbracciare la fidanzata Greta Tigani. La ragazza gli è stata vicino in un momento difficile e complicato della sua vita. Blind in quel periodo stava lottando contro le dipendenze e stava uscendo dal tunnel della droga. Ilary Blasi li ha fatti incontrare e Blind appena l’ha vista non è riuscito a trattenere le lacrime. Greta Tigani è approdata in Honduras per un saluto e ha dichiarato: “Sono venuta fin qui nonostante la mia fobia per gli aerei per dargli la mia forza e quella di tutti quelli che gli vogliono bene. Deve rimanere per me, se lo merita, è forte. Ho portato un braccialetto uguale al mio così quando è triste mi pensa”. Blind in lacrime ha detto: “Mi manca il respiro! Ma lo capite che donna che è?”. Greta gli ha poi donato un braccialetto: “È uguale al mio, così lo porterà sempre con sé”.

GRETA TIGANI, FIDANZATA BLIND/ Sorpresa in diretta all'Isola, lui non regge e...

Greta ha provato a tranquillizzare Blind rientrato all’Isola dei Famosi dopo l’infortunio. La ragazza ha infatti detto: “Sono qui per dargli la mia forza fino alla fine: deve farlo per me, so che se lo merita, lo voleva veramente tanto. Deve rimanere qua, deve farlo per me, so che lui è forte”. In studio Vladimir Luxuria vedendo il caldo abbraccio che si sono scambiati il Blind e Greta, ha ringraziato per questo momento perché hanno regalato a tutti “una storia d’amore vera”, e il riferimento a relazioni tutt’altro che chiare, come quella tra Estefania-Roger e Mercedesz-Edoardo, è apparso piuttosto chiaro a tutti coloro che seguono con costanza le vicende dei concorrenti del reality show isolano.

Blind/ Torna a L'Isola: "sono mancato poco tempo ed è cambiato tutto"

Blind attaccato da Nicolas Vaporidis: “E’ un burattino…”

Tra i vari concorrenti presenti sull’isola dei famosi, vi è anche Blind, famoso rapper da poco uscito dalla celebre scuola di Amici di Mari De Filippi. La permanenza del giovane rapper sull’isola honduregna ha conosciuto diversi alti e bassi, arrivando a determinati punti persino a diventare particolarmente difficile da sostenere. Ad inizio mese, infatti, Blind ha dovuto far fronte ad un particolare infortunio al piede che gli ha impedito di partecipare attivamente alle varie attività proposte dalla redazione. Nel corso della sua avventura, il rapper si è trovato a scontrarsi con Nicolas Vaporidis: l’attore romano, infatti, pare che abbia detto al rapper di volerlo in finale, salvo poi ripetere la stessa frase anche ad altri concorrenti. Questo atteggiamento, interpretato da Blind come una sorta di doppio gioco, ha fatto sì che si incrinassero sempre di più i rapporti tra il rapper e l’attore, arrivando a definire quest’ultimo una persona falsa. Come se ciò non fosse sufficiente, poi, il giovane rapper si è trovato anche a dover fronteggiare diversi infortuni e situazioni poco spiacevoli, che hanno in qualche misura reso la sua permanenza sull’isola tropicale più famosa d’Italia particolarmente ardua e complicata da portare avanti.

Greta Tigani, fidanzata Blind/ "Credendo nell'amore si trova il coraggio di amare"

Blind ha comunque scelto di voler continuare la sua avventura, anche se allo stato attuale è stato eliminato dalla spiaggia principale, venendo trasferito presso la Playa Sgamada insieme a Fabrizia Santarelli e Licia Nunez. Le difficoltà non sembrano però scalfire minimamente il rapper, che ha ricevuto una bellissima sorpresa: la sua storica fidanzata Greta Tigani, infatti, ha preso un aereo ed è andato a trovarlo di persona, suscitando immediata commozione nel rapper che ha capito qual è il suo posto. Sebbene durante la sua permanenza il suo cuore abbia avuto qualche ripensamento a causa delle avversità, la sua fidanzata lo ha riportato sulla giusta via, dandogli così la forza di continuare questa nuova avventura, come ha sempre fatto dai tempi di amici. Tutti questi elementi, sommati tra loro, rendono sicuramente più semplice la lotta del rapper: bisognerà vedere, a questo punto, se Blind continuerà a lottare concretamente nonostante l’eliminazione o si lascerà piano piano andare, tornando così in Italia e dando nuovamente importanza ai suoi progetti musicali, focalizzando ulteriormente l’attenzione anche e soprattutto sulla sua fidanzata con la quale ha in programma di sposarsi e di passare tutta la vita insieme.











© RIPRODUZIONE RISERVATA