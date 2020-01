Blocco auto Milano, aumento smog/ Stop fino al 20/1 a Monza, Lodi, Cremona e Pavia

Nuovo blocco auto a Milano, ma non solo: stop anche a Lodi, Pavia, Monza e Cremona. Questa la misura adottata da Regione Lombardia per l’aumento dello smog, certificato dalle ultime rilevazioni da parte di Arpa. A Milano e provincia previste limitazioni di secondo livello – con stop esteso anche ai veicoli commerciali – mentre a Lodi, Mantova, Pavia e Vigevano in vigore quelle di primo livello. Come riportano i colleghi de Il Giorno, a Monza e Brianza ed a Cremona rimangono attive le limitazioni di primo livello. Così l’assessore regionale all’ambiente Raffaele Cattaneo: «Le previsioni meteo indicano condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti a partire da venerdi’ e pertanto i provvedimenti assunti verranno valutati nel prossimo giorno di rilevazione, cioe’ lunedi’ 20 gennaio».

BLOCCO AUTO A MILANO MA NON SOLO: LE MISURE IN LOMBARDIA

Il Giorno spiega inoltre che verranno introdotte le misure temporanee di secondo livello nei comuni con più di 30 mila abitanti nelle provincia di Milano al 10° giorno consecutivo di superamento, ma non solo: provvedimento riguarda anche i comuni coinvolti nelle province di Monza (9° giorno consecutivo) e Cremona (7° giorno consecutivo). Per quanto riguarda le misure temporanee di primo livello, queste riguardano le limitazioni per i veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano, limitazione all’uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore alle 2 stelle compresa, riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni, divieto di spandimento liquami zootecnici e divieto assoluto di combustioni all’aperto. Attesi dunque aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni: dopo il Lazio, anche la Lombardia continua la sua lotta contro l’aumento dello smog.

