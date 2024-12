Ultime notizie, slittano ancora i tempi per la Manovra

Situazione di stallo sulla Manovra, quando mancano poco più di due settimane all’esercizio provvisorio: la legge di Bilancio lunedì sarà all’esame della commissione della Camera. L’approdo per la prima lettura è slittato: è stato depositato in commissione Bilancio alla Camera un altro pacchetto di sei emendamenti e un fascicolo di riformulazioni di emendamenti.

Questi due pacchetti recepiscono le norme del maxi emendamento che era circolato nelle ultime ore sotto forma di bozza, ora sarebbero divisi in maniera congrua. Nel frattempo, le opposizioni protestano su quello che aumenta lo stipendio dei tecnici nel governo.

Ultime notizie, grave incidente d’auto nel Palermitano

Un’autovettura con a bordo 5 persone si è schiantata nella mattinata di ieri contro una cisterna sulla strada che collega Palermo con Agrigento. Due degli occupanti sono morti e altri 3 sono rimasti feriti, uno dei quali in modo gravissimo. I ragazzi a bordo dell’auto, una Seat Leon, tutti residenti a Villafrati, in provincia di Palermo, avevano tutti intorno ai 20 anni.

L’incidente è avvenuto all’alba di ieri nei pressi dello svincolo per Bolognetta e sul posto sono intervenuti sia i sanitari del 118 che la polizia stradale ed i vigili del fuoco. I due ragazzi morti si chiamavano Ruben Salvatore Ciaccio, che era alla guida dell’auto, e Samuele Cusimano. I feriti sono stati ricoverati in ospedale. Il guidatore della cisterna è rimasto illeso e sull’incidente stanno indagando le forze dell’ordine.

Ultime notizie: morta bambina di 4 anni a Tufino per caduta dalla scala

Una bambina di soli 4 anni è morta nella serata di venerdì a Tufino, una località in provincia di Napoli, dopo essere caduta dalla scala. L’incidente è avvenuto in Via Roma, in casa della zia, alla quale la piccola era stata affidata dai servizi sociali. Subito dopo l’incidente sono arrivati i soccorsi che hanno però soltanto potuto constatare il decesso della piccola.

La bambina, di nome Alessandra, è morta sul colpo ed al momento della caduta nell’abitazione si trovavano sia gli zii che i loro figli. La famiglia della bambina dopo l’affidamento, veniva visitata periodicamente da assistenti sociali. Su questo caso sono state aperte delle indagini da parte della Procura di Nola che cercherà di far luce sull’accaduto.

Ultime notizie, Corea del Sud: impeachment per il presidente Yoon

Alla seconda votazione in aula, il presidente sudcoreano Yoon è stato sospeso e messo sotto impeachment. La richiesta di questo provvedimento è stata fatta dai parlamentari dopo che lo stesso Yoon aveva imposto la legge marziale, poi ritirata. 200mila persone hanno manifestato in piazza a Seul.

Dopo questa votazione, che ha visto 204 voti a favore, la decisione finale sarà presa dalla Corte Costituzionale entro un periodo di tempo che potrebbe prolungarsi fino a sei mesi. Nel frattempo il suo bruolo sarà assunto, ad interim, dal primo ministro Han Duck-soo. Il numero dei votanti a favore della proposta di impeachment fa capire che almeno 12 deputati del partito del Presidente si sono schierati contro di lui.

Ultime notizie: morto Isak Andic, il fondatore di Mango

Il fondatore di Mango, Isak Andic, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in montagna avvenuto durante una escursione in una zona della Catalogna. Andic ha fondato uno dei brand europei di moda e l’incidente del quale è rimasto vittima è stato confermato da uno dei maggiori quotidiani spagnoli, El Pais, che riporta comunicazioni ricevute da fonti dell’azienda e confermate da fonti giudiziarie. L’incidente è avvenuto durante una gita che stava effettuando insieme ad altri membri della propria famiglia e la caduta è avvenuta da circa 150 metri di altezza.