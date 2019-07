BLOOD & TREASURE / Anticipazioni del 17 luglio 2019: rivelazioni in arrivo per Lexi

BLOOD & TREASURE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 17 luglio 2019, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi della serie Blood & Treasure, in prima visione. Saranno il quarto e il quinto, dal titolo “The Secret of Macho Grande” e “The Brootherhood of Serapis“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Danny McNamara (Matt Barr) viene incaricato di trovare Ana Castillo (Alicia Coppola), un’archeologa che è stata attaccata dai terroristi dopo aver trovato le tombe di Antonio e Cleopatra. L’ex federale decide di reclutare anche Lexi Vaziry (Sofia Pernas), una ladra con cui ha avuto a che fare in passato. La donna lo convince però ad andare prima a Roma, dove incontra un mafioso per convincerlo a parlare di nuovo con sua figlia, un’amica. Intanto, l’agente Karlsson (Katia Winter) viene informata della presenza dei due: la Polizia sospetta che siano collegati con i traffici di antichità del mafioso. Danny e Lexi invece partecipano alla mostra di Aiden Shaw (Michael James Shaw), che sta vendendo degli oggetti ottenuti dagli scavi della Castillo. Nel passato, Danny lavora per l’Interpol e convince Lexi a coinvolgere il padre per catturare un pericoloso terrorista. A causa di una talpa è costretto però a mandare a monte l’operazione. Nel presente, i due rapiscono Shaw e lo obbligano ad organizzare un incontro con i venditori degli artefatti.

Nel ’42, gli Afrika Corps nazisti trovano il sarcofago di Cleopatra e riescono a trafugarlo prima dell’arrivo di Farouk (Oded Fehr) e dei suoi uomini. Nel presente, Farouk spara a Shaw e lascia la Castillo, riuscendo a fuggire prima che Lexi possa vendicare la morte del padre. L’Interpol però li arresta, mentre Farouk carica il sarcofago al porto di Genova. Dopo essere fuggiti, Danny e Lexi atterrano con un paracadute in Vaticano e riesce ad ottenere l’aiuto dell’amico e Monsignore Chuck (Mark Gagliardi). La Castillo rivela poi che c’è un collegamento fra dei medaglioni antichi e gli uomini che nel Quaranta hanno nascosto le tombe di Cleopatra e Antonio in Egitto. Non sanno però che fra gli uomini della società c’è anche il Capitano Bruno Fabi (Antonio Cupo), il poliziotto che ha cercato di catturarli più di una volta.

Danny e Lexi trovano un rifiuto sicuro grazie a padre Chuck, mentre Farouk segue le tracce di Cleopatra fino in Germania. Dopo aver convinto l’Interpol a sostenere l’operazione, Danny e Lexi fanno in modo che Shaw collabori per incontrare un importante informatore. I federali però sono costretti ad intervenire quando la copertura salta. Più tardi, Lexi decifra un codice in sumero che rivela il luogo degli scambi in cui Farouk sta per completare un affare. Farouk però riesce a fuggire appena in tempo e Asim (Patrick Sabongui) perde la vita per proteggere Lexi da una bomba.

EPISODIO 4, “THE SECRET OF MACHO GRANDE” – Fabi propone a Lexi di collaborare con lui per uccidere Farouk: dovrà accompagnare Danny e Reece ad un ricevimento e trovare un funzionario egiziano, la talpa di Farouk. Gli uomini del terrorista però li prendono di mira e Danny realizza che Farouk è già in possesso delle reliquie che avrebbero dovuto recuperare. In seguito scopre che l’egiziano conosceva suo padre, mentre Castillo decide di abbandonare l’operazione.

EPISODIO 5, “THE BROTHERHOOD OF SERAPIS” – Danny e Lexi vengono incaricati di infiltrarsi ad una serata della mondana Jessica Wong, a cui Farouk intende vendere le reliquie. La copertura però salta, ma la ladra riesce ad ottenere una mappa della terra che Farouk ha acquistato in Spagna. Scoprono così che si tratta del territorio in cui nel ’44 è scomparso il treno nazista che trasportava il sarcofago di Cleopatra. In seguito il gruppo viene catturato da don Carlo Valardi, ma grazie a Lexi riescono tutti a liberarsi. Simon le rivela poi che suo padre era un membro della Confraternita.



