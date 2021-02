Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi 27 febbraio: Frank Vs il sindaco

Blue Bloods 10, anticipazioni episodio oggi, 27 febbraio

Pugno di ferro è il titolo dell’episodio numero 11 di Blue Bloods 10 che andrà in onda oggi, 27 febbraio, su Rai1 intorno alle 21.50 subito dopo il primo episodio di FBI 3. Un’altra serata ad alta tensione per gli appassionati del fine settimana crime della seconda rete Rai e altri casi da risolvere per tutti loro, ma cosa si riuscirà a fare questa sera e a quale impegno sarà chiamato Frank? Nel nuovo episodio della serie, dopo che un EMT è stato colpito e ucciso, toccherà a Danny e Baez lavorare per riuscire a trovare il colpevole o il gruppo di colpevoli che si nascondono dietro ad una catena di rapine che riguardano le ambulanze. Dall’altro lato, invece, Frank difende la comunità dei senzatetto di New York e questa volta dovrà tenere il muso duro addirittura contro il sindaco reo di aver messo in atto una nuova legge che mette in crisi proprio chi una cosa nn ce l’ha. Erin cerca di mettere in gabbia un criminale violento soprattutto dopo che un giudice lo ha dichiarato non colpevole. Eddie si offre di aiutare Jamie per riuscire a pagare i suoi debiti scolastici, otterrà un sì come risposta?

Frank Vs il sindaco nel nuovo episodio di Blue Bloods 10

Ma andiamo a vedere più da vicino cosa succederà nel nuovo episodio di Blue Bloods 10 in onda questa sera, l’episodio che negli Usa è stata la première della seconda parte di stagione. Frank incontra il sindaco sconvolto per il calo delle entrate turistiche durante le vacanze. Mentre il nostro protagonista è convinto che sia colpa del micro crimine, dall’altra sembra che il sindaco voglia dare la colpa al vagabondaggio. Frank dice che non può semplicemente cambiare la legge ma lui è pronto a fare il contrario mettendo in atto una modifica alla legge esistente spingendo sul fatto che i senzatetto possono essere rimossi. Sta cambiando la soglia per la rimozione in modo che Frank possa far rimuovere alla polizia un sacco di senzatetto a partire da subito ma lui non è di certo d’accordo ed è pronto ad opporsi. Sid pensa che i poliziotti adoreranno sbarazzarsi dei senzatetto ma gli altri pensano che sia tutto molto affrettato, come andrà a finire?



© RIPRODUZIONE RISERVATA