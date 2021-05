Blue Bloods 11/ Anticipazioni episodio oggi, 14 maggio: Joe mette in crisi Frank?

Blue Bloods 11, anticipazioni episodio oggi, 14 maggio:

Blue Bloods 11 si avvia verso il ‘finale’ di metà di stagione, almeno su Rai2, e questa sera l’appuntamento è fissato con il terzo episodio in cui si parlerà ancora dei Reagan e del nuovo arrivato. Il nipote di Frank, Joe ha appena scoperto che è trapelato che è uno di famiglia anche se la madre gli dice che è ancora un Hill. La verità sul nuovo arrivato (interpretato da Will Hochman) è ormai di dominio pubblico e per il giovane non è una situazione facile da gestire perché adesso non solo deve schivare la sua famiglia ma anche i suoi colleghi che continuano a dargli il tormento facendo salire la tensione alle stelle fino a che non si passerà all’uso delle mani. Cosa succederà a quel punto a Frank? A favore di chi dovrà schierarsi?

Joe in crisi è già fuori dai giochi?

Prende il via da qui il nuovo episodio di Blue Bloods 11 che vedrà Joe al confronto con lo zio Frank che ammette di aver chiesto un periodo di congedo, non solo dal lavoro, ma anche dalla nuova famiglia. E, infatti, nonostante la promessa di partecipare alla cena in programma la domenica seguente per celebrare il ritorno in città di Nicky e Jack, il nuovo arrivato in famiglia alla fine non si presenta all’appuntamento. Intanto non manca il caso del giorno e tutti gli altri membri della famiglia dovranno affrontare le loro situazioni personali e non solo. Danny riceve la visita di una giovane donna che gli mostra un video in cui il nonno viene spinto giù dalle scale e poi gli fa notare che proprio lui aveva archiviato un suo esposto perché proprio la ‘protagonista’ sosteneva che Dio le avesse detto che aveva ordinato di agire. Erin e Anthony ricevono delle informazioni d’oro riguardo a un gangster e si trovano costretti ad agire, ma in che modo?

