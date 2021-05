Blue Bloods 11/ Anticipazioni episodio oggi, 8 maggio: Joe Hill, debutto col botto!

Blue Bloods 11, anticipazioni episodio oggi, 8 maggio

Blue Bloods 11 torna in onda questa sera dopo il successo di ieri. Whoopi Goldberg ha fatto da guest star all’episodio numero 1 dell’undicesima stagione e adesso la corsa dei Reagan continuerà anche questa sera in coppia con FBI 3. L’appuntamento è fissato sempre alle 22.00 circa su Rai2 con un caso importante quando i nostri eroi si troveranno ad occuparsi della morte di un testimone in un importante processo contro un boss della droga. L’uomo viene ucciso poco prima dell’udienza e a quel punto inizia una corsa contro il tempo per cercare di capire chi è stato e perché. Le due domande hanno già una risposta soprattutto per Danny (Donnie Wahlberg) che è certo che sia stato l’avvocato difensore del criminale e fare la soffiata per farlo rintracciare e uccidere, ma sarà davvero così?

Blue Bloods 11/ Anticipazioni oggi 7 maggio: Whoopi Goldberg guest star

Joe Hill è un eroe!

L’episodio numero 2 di Blue Bloods 11 dal titolo La verità svelata prende il via proprio da qui quando insieme a Baez e Jamie, il detective cerca un modo alternativo per assicurare il boss alla giustizia mentre le indagini sulla morte del testimone continuano. Nel frattempo, Charwell, il capo di Erin, viene arrestato per corruzione e questo la porta a pensare che forse siano maturi i tempi di una promozione a Procuratore Distrettuale. Ciliegina sulla torta sarà il debutto del detective Joe Hill, il nuovo membro della famiglia Reagan, che si distingue salvando una bambina da un rapitore. A quel punto è Frank che ha dei dubbi riguardo al fatto che Garret e Gormley vorrebbero sfruttare la situazione e il salvataggio per spingerlo ad essere il nuovo volto ufficiale del dipartimento. A quel punto lo zio decide di lasciare a lui l’ultima parole, come andrà a finire per il nuovo membro dei Reagan?

