Blue Bloods 11/ Anticipazioni oggi 7 maggio: Whoopi Goldberg guest star

Blue Bloods 11, anticipazioni oggi, 7 maggio

Prende il via oggi ufficialmente Blue Bloods 11. Il finale della decima stagione in onda la scorsa settimana (con un doppio appuntamento) lascerà il posto da questa sera ai primi episodi della numero 11 almeno fino a che Rai2 non deciderà di mandare in panchina le serie a favore di repliche e spettacoli più estivi. A quel punto l’appuntamento con Frank e i suoi sarà solo rimandato al prossimo autunno ma, fino a quel momento, ecco che i fan si piazzeranno oggi, 7 maggio, davanti alla tv, per il primo episodi di Blue Bloods 11 con una guest star d’eccezione, Whoopi Goldberg. Sarà l’attrice a vestire nuovamente i panni di Regina Thomas mentre in città infiammano nuove proteste. Al centro di tutto ci sarà un tema che è un po’ un nervo scoperto per il popolo americano ovvero la violenza delle forze dell’ordine.

Frank e Regina allo scontro in Blue Bloods 11

Sarà questo a mettere uno contro in questa puntata di Blue Bloods 11 l’altro Frank e Regina Thomas, portavoce del Consiglio. Le cose non si metteranno bene quando il nostro protagonista, ormai al limite, si spingerà oltre prendendo una decisione avventata. Dall’altra parte, invece, ci sono Danny e Baez che scompaiono nel nulla proprio mentre si stanno occupando di un delicato caso di omicidio. Danny e Maria stanno seguendo una pista per il caso su Madelaine Gleeson e sarà a quel punto che si fermano ad un casa vicina e chiederanno alla donna se riconosce la persona in foto ma senza successo. Continua dicendo che suo figlio non è a casa, non si è fatto vedere la scorsa notte e ultimamente è stato strano, passando molto tempo nel seminterrato. Frank e Maria vanno in cantina, guarda in un cassetto e trova le foto di Madelaine, all’improvviso, proprio quest’ultima cade dalle scale. La donna l’ha spinta e Frank capisce che adesso sono chiusi dentro a chiave.

Blue Bloods 11: Frank e Maria a rischio…

Il nuovo episodio di Blue Bloods 11 metterà così a rischio i due. Maria si è fatta male al ginocchio, poi le luci si spengono, è buio nel seminterrato e sono intrappolate. Nel frattempo, Anthony dice a Erin che ha lasciato messaggi per Danny e Maria, e non hanno richiamato. Il detective Luke Raines arriva nell’ufficio di Erin, è lì per quanto riguarda Madelaine Gleeson. Ha due omicidi della scorsa estate con lo stesso modus operandi di Madelaine e pensa che possa trattarsi di un serial killer. Il DNA delle vittime corrisponde, ma il sospetto non è nel sistema, dove sta la verità?

