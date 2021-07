Bob Odenkirk, collasso sul set di Better call Saul/ Trasportato d’urgenza in ospedale

L’attore Bob Odenkirk, noto per il ruolo di Saul Goodman nella serie “Better Call Saul”, ha avuto un malore mentre si trovava in New Mexico, sul set della sesta e ultima stagione della serie spin-off/prequel di “Breaking Bad”. Secondo quanto riportato da TMZ, l’attore 58enne è collassato improvvisamente a terra ed è stato immediatamente soccorso dalla troupe, che ha subito chiamato i soccorsi. Odenkirk è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le fonti del tabloid hanno aggiunto che non era chiaro se l’attore avesse già ripreso i sensi o meno, quando è stato caricato sull’ambulanza. Una persona vicina a Bob Odenkirk, ha fatto sapere a TMZ che l’attore è ancora ricoverato in ospedale, dove la situazione è monitorata dai medici. Al momento, non sono state diffuse ulteriori notizie sulle sue condizioni di salute, né sono state rese note le cause del malore.

Bob Odenkirk: il malore sul set di “Better call Saul”

Bob Odenkirk da anni interpreta l’avvocato colluso Saul Goodman, che nella serie “Breaking Bad” aiuta Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul) a muoversi tra le pieghe della criminalità in cui si sono ritrovati con la loro attività illecita di produzione di metanfetamina. Nel 2015 è nata la serie “Bette call Saul”, spin-off/prequel di “Breaking Bad”, in cui l’attenzione si sposta esclusivamente su Jimmy McGill/Saul Goodman e sulla sua vita prima dell’incontro con Walter e Jesse. La sesta stagione di “Better call Saul”, che sarà anche l’ultima, sarà composta da tredici episodi invece che dei canonici dieci. La messa in onda, inizialmente prevista per il 2021, è slittata a causa dei ritardi alle riprese dovuti alla pandemia. La stagione finale è prevista su Netflix per i primi mesi del 2022, salvo ulteriori ritardi dovuti alla salute del suo protagonista. Bob Odenkirk ha ricevuto cinque nomination agli Emmy e quattro ai Golden Globe per il suo ruolo di Saul Goodman.

