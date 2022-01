Bob Saget, morto l’attore comico/ Trovato in una stanza d’albergo: aveva 66 anni

E’ morto l’attore Bob Saget. Regista e conduttore è stato trovato senza vita in una stanza d’albergo in Florida, precisamente ad Orlando, Stati Uniti. Ad annunciarlo su Twitter è stata la polizia locale, precisamente l’ufficio dello sceriffo di Orange County, che ha appunto riportato: “Oggi siamo stati chiamati dal Ritz-Carlton Orlando, Grand Lakes, dopo che su un uomo in una stanza d’albergo non rispondeva alle telefonate. L’uomo è stato identificato come Robert Saget e dichiarato morto sul posto. Gli investigatori in questo caso non hanno trovato segni sul corpo o di uso di droghe”.

Non sembrerebbe trattarsi, almeno all’apparenza, di una morte violenta, anche perchè, come spiegato dalla stessa polizia, nessun segno è stato trovato sul corpo della vittima. “Siamo devastati nel confermare che il nostro amato Bob è morto oggi”, ha invece dichiarato la sua famiglia in una nota. “Era tutto per noi e vogliamo che sappiate quanto amava i suoi fan, esibirsi dal vivo e far ridere insieme persone di ogni ceto sociale”.

BOB SAGET E’ MORTO, AVEVA 66 ANNI: IL COMMENTO DI BILLY CRYSTA

Sulla vicenda si è espresso anche il noto attore Billy Crystal, che sempre via Twitter ha affermato: “Sono scioccato e rattristato nell’apprendere che Bob Saget se n’è andato. Un grande amico e una delle persone più divertenti e dolci che abbia mai conosciuto. Il mio amore per la sua bellissima famiglia”.

Bob Saget aveva solo 66 anni, ed era divenuto famoso negli Stati Uniti soprattutto per la sua serie televisiva Full House, in cui interpretava il ruolo di un papà single, andata in onda ininterrottamente fra il 1987 e il 1995. In seguito lavorò ad altre serie pensate soprattutto per un pubblico di famiglie come Gli amici di papà e Le amiche della mamma. Poche ore prima di essere stato trovato senza vita, Bob Sager si era esibito in uno show di stand up comedy a Jacksonville. La sua morte resta quindi un mistero.

