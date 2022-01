Sinéad O’Connor, morto figlio Shane/ 17enne era fuggito da ospedale: “Ora è con Dio”

Dramma per la cantante Sinéad O’Connor, che piange la morte del figlio Shane, di appena 17 anni d’età. Ad annunciare la tragica dipartita è stata la stessa artista irlandese via Twitter: sul suo profilo, la donna ha reso noto che il ragazzo è stato trovato dopo due giornate di ricerche da parte della polizia. Queste le parole usate per la straziante comunicazione ai fan: “Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena oggi e ora è con Dio. Riposi in pace e nessuno segua il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo tanto. Per favore, stai in pace”.

Il teenager era stato visto per l’ultima volta a Tallaght, a sud di Dublino, mentre il suo corpo esanime è stato trovato a Bray, una zona di Wicklow. Il giovane era figlio di Sinéad O’Connor e Donal Lunny. Come scrive la testata giornalistica “Evening Standard”, Shane era ricoverato da una settimana presso l’ospedale locale ed era sorvegliato molto da vicino, dopo avere tentato il suicidio due volte. Tuttavia, per ragioni ancora da comprendere fino in fondo, il ragazzo è riuscito a scappare dalla clinica e la mamma non capisce come questo possa essere stato possibile.

SINÉAD O’CONNOR, MORTO IL FIGLIO SHANE: GLI ULTIMI STRAZIANTI APPELLI DELLA CANTANTE AL FIGLIO

Proprio nelle ore che hanno preceduto il ritrovamento del corpo del figlio, Sinéad O’Connor ha provato a contattare il figlio sul web, attraverso alcuni messaggi aperti pubblicati online dopo la sua fuga dal nosocomio: “Shane, non è più divertente che tu sia scomparso. Mi stai spaventando a morte. Fai la cosa giusta e presentati a una stazione di Gardai. Shane, la tua vita è preziosa. Dio non ha cesellato quel bel sorriso sul tuo bel viso per niente. Il mio mondo crollerebbe senza di te. Sei il mio cuore. Per favore, non impedirgli di battere”.

Purtroppo, le forze dell’ordine al ritrovamento del corpo del figlio di Sinéad O’Connor, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso e comunicare la tragica dipartita alla madre.

