Bobby Solo canta per Barbara d’Urso/ Video con dedica: “Carmelita… ti amo!”

Finite le vacanze per Barbara d’Urso che si prepara a tornare a lavoro in vista di una stagione lavorativa ancora una volta ricca di impegni. Prima di rimettersi a lavoro, c’è però un uomo ben noto che, seppur lontano, ha deciso oggi di farle una bellissima dedica. Stiamo parlando di Bobby Solo, che proprio grazie alla d’Urso è riuscito a ripristinare il rapporto con sua figlia Veronica Satti. Oggi, infatti, i due sono inseparabili e dal palco del prossimo concerto del cantante inviano alla conduttrice una dedica speciale. Bobby Solo le cantanticchia un ritornello che cita solo una parola: “Carmelita”. Poi la saluta “Un abbraccio Barbara, i love you!” Una dedica che la conduttrice di Canale 5 ha molto apprezzato e proprio per questo ripostato sul suo profilo Instagram nelle sue storie.

Barbara d’Urso, la dedica di Bobby Solo e la voglia di innamorarsi

Nelle storie che seguono questa che vede la dedica di Bobby Solo, Barbara d’Urso decide di rispondere ad alcune domanda dei suoi fan. La conduttrice di Canale 5 ha selezionato alcune domande in particolare, nel quale in primis svela di aver amato molto, tra i suoi programmi, La Fattoria (che dunque rifarebbe volentieri). Poi si entra nella sfera privata e, quando le si chiede se vorrebbe altri figli, la d’Urso replica “Amo i bambini ma bisogna dedicare loro tutto se stessa ed in questa fase della mia vita non potrei… e, poi, mica si può concepire un figlio da soli!” Quando invece le si chiede se avrebbe voglia di innamorarsi di nuovo, la conduttrice ammette “Si mi voglio innamorare”

