BOBBY SOLO E LA FIGLIA VERONICA SATTI/ Testimonianza di una bellissima storia del GF

Veronica Satti e Bobby Solo di nuovo insieme grazie al Grande Fratello. “Sono un miracolo del GF” dice Veronica Satti entrata sorpresa nella casa del Grande Fratello 16. “15 anni che non vedevo mio padre, lui si è avvicinato, perchè delle volte bisogna abbandonare il livore, la rabbia, il dolore perchè i genitori sono adulti e hanno responsabilità come noi” dice Veronica, che però precisa: “non giustifico la latitanza paterna”. Sta di fatto che dopo 15 anni Bobby Solo e la figlia Veronica si sono ritrovati insieme. “Ci siamo congiunti, ho ritrovato una famiglia” dice Veronica che poi ringrazia il Grande Fratello e Barbara d’Urso: “mi ha insegnato a tirare fuori le palle, ma con garbo”. Emozionata come non mai, Veronica sottolinea a gran voce: “Sono una testimonianza di una bellissima storia del GF”. Poco dopo entra in casa Bobby Solo che, dopo aver salutato i ragazzi, racconta il primo incontro con la figlia. “Quando ci siamo rincontrati non ci siamo chiesti il perchè, non abbiamo parlato del passato, ci siamo abbracciati e ci continuiamo ad abbracciare” dice Veronica con il padre Bobby che sottolinea: “abbiamo tante cose in comune”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Un miracolo del Grande Fratello

Tante sorprese per la finale del Grande Fratello 2019. Una di queste è l’ingresso nella Casa di Bobby Solo assieme a sua figlia Veronica Satti. Per la ragazza è un ritorno in quella che solo lo scorso anno è stata la sua “abitazione” per circa tre mesi. È proprio l’avventura al Grande Fratello ad essere servita alla ragazza, che da anni cercava di avere un rapporto pacifico con suo padre. L’intervento di Barbara d’Urso in questa storia è stato determinante: la conduttrice e le sue sollecitazioni al cantante sono servite a creare, pian piano, settimana dopo settimana, un ponte che unisse Veronica e suo padre Bobby Solo. Oggi, a distanza di un anno, padre e figlia hanno ritrovato un rapporto speciale che per tanti anni è mancato nella loro vita.

Bobby Solo e sua figlia Veronica Satti al Grande Fratello

Questa sera Bobby Solo e sua figlia Veronica Satti saranno insieme nella Casa del Grande Fratello 16. La finale sarà occasione per mostrare al pubblico un quasi “miracolo”: il ritrovamento del rapporto padre-figlia dopo tanti anni di ostilità e lontananza. I finalisti del Grande Fratello potranno confrontarsi con padre e figlia, in particolare Francesca De André potrebbe essere particolarmente colpita da questo rapporto che è quello che da anni cerca di ricostruire con suo padre Cristiano De André che, al suo ingresso nella Casa, ha deciso di diffidarla in modo che non potesse parlare di lui. Quale sarà la sua reazione di fronte a questo ingresso che sicuramente regalerà grandi emozioni?



