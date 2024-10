Bobby Solo e la causa con la figlia: la condanna nel 2018 e la riappacificazione

Bobby Solo, che oggi pomeriggio è ospite di Caterina Balivo su Rai1 a La volta buona, nel corso della sua vita ha dovuto fronteggiare numerosi periodi complicati, in famiglia e sul fronte lavorativo. Il cantante è stato per anni distante dalla figlia Veronica Satti, nata nel 1990 dalla relazione con Mimma Foti, e il rapporto con lei è sempre stato piuttosto turbolento; nel 2016, infatti, fu condannato dal giudice del Tribunale di Civitavecchia a risarcire la figlia, poiché non le avrebbe pagato gli alimenti e le avrebbe provocato un esaurimento nervoso.

Successivamente, nel 2018, ci fu un tentativo di riavvicinamento con Veronica Satti che lanciò un appello in televisione a Domenica Live, affinché il padre fosse maggiormente presente nella sua vita. Importante fu la partecipazione della ragazza al Grande Fratello nel 2018, all’epoca condotto da Barbara D’Urso, durante la quale esternò il desiderio di riconciliarsi con il padre; in seguito alla fine del programma, i due si riappacificarono e gradualmente Bobby Solo si riavvicinò a sua figlia.

Bobby Solo e il furto dei diritti d’autore: la truffa denunciata nel 2021

Bobby Solo ha dovuto fronteggiare un’altra delicata questione anche sul fronte professionale; nel 2021, infatti, il cantante denunciò alla Procura di Napoli di aver subito per oltre 30 anni un presunto furto dei diritti d’autore sulle sue canzoni, nello specifico sulle versioni straniere. Numerose canzoni del suo repertorio sono infatti famose in tutto il mondo e sono state anche realizzate in versione francese, tedesca, inglese e non solo, senza però che il cantautore percepisse il compenso dovuto per il loro utilizzo.

Una truffa che coinvolse anche perle come Una lacrima sul viso e Se piangi, se ridi, le cui versioni straniere furono depositate presso l’ufficio Copyright degli USA senza però averne diritto; il furto ultratrentennale, grazie anche al lavoro di Emme team, fu poi bloccato.