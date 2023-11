Bobby Solo elogia i Maneskin “spero di conoscerli”/ “Mi piacerebbe aprire un loro spettacolo”

Bobby Solo elogia i Maneskin: “Sono molto bravi, fanno un rock dal vivo“

I Maneskin sono la vera rivelazione rock in questi ultimi anni in Italia. La giovane band, dopo la vittoria di Sanremo, ha inanellato una lunga serie di successi, premi e prestigiosi riconoscimenti, non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo. E sono numerosi i complimenti ricevuti da tantissimi esponenti della musica italiana, ultimi quelli di Bobby Solo. Il noto cantautore, ospite nel salotto di Pierluigi Diaco in una delle scorse puntate di BellaMa’, ha speso parole davvero importanti per la formazione capitanata da Damiano David.

Parlando della musica di ieri e di oggi, Bobby Solo ha elogiato la band rivelazione, spiegando a suo dire quale sia il punto di forza dei Maneskin: “Sono molto bravi, fanno un rock dal vivo. Adesso la musica molte volte è registrata, ci sono molte cose che sono fatte in pre-produzione. Loro sono completamente dal vivo, come ai tempi preistorici Elvis, Little Richards, o come i Deep Purple, i Led Zeppelin, gli Who. Quindi sono molto onorato e felice che loro portano nel mondo la musica italiana con il suono del rock“.

Bobby Solo sui Maneskin: “Non ho avuto il piacere di incontrarli ma…“

Pierluigi Diaco interviene sull’argomento e, colpito dalle parole di elogio di Bobby Solo, gli chiede se abbia mai avuto il piacere e il privilegio di conoscere la giovane band. Il cantautore nega di averli mai incontrati ma si augura che questo possa accadere quanto prima: “Spero di conoscerli“. Inoltre, rivolge un appello a Damiano David e ai suoi colleghi, candidandosi come papabile cantante d’apertura di uno dei loro prossimi show musicali: “Non ho avuto il piacere di incontrarli ma mi piacerebbe anche aprire un loro spettacolo“.

