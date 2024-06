Dj Ringo attacca Victoria dei Maneskin: “Tutti rocker col c**o degli altri”/ Video: “Musica di mer*a”

Una frecciatina inattesa tramite i social è arrivata da Dj Ringo niente di meno che a… Victoria dei Maneskin. L’artista, sul suo profilo Instagram, ha postato un video della bassista della band nei panni di dj, non apprezzando molto l’esibizione: “Sono tutti rockers con il cu*o degli altri…. Rock di qua rock di la, band di qui band di la, musicista di qua e di là, ma poi tutti a fare i DJ e metter musica di merda…” ha scritto il conduttore. L’uscita di Dj Ringo non è stata apprezzata da tanti, nonostante il post in sé abbia raccolto quasi 6.000 like: in tanti, infatti, hanno commentato difendendo Victoria dei Maneskin dall’attacco gratuito.

Un utente, che come nickname ha quello di “Musichiere”, replica: “Non vedo quale sia il problema se fa la DJ di musica dance! Una non può avere più passioni musicali? A me i Maneskin non piacciono ma questo mi sembra un attacco assolutamente gratuito”. Ironizzando, un altro utente ancora ha scritto: “Scusate ragazzi è vero: se la musica non è fatta con le chitarre allora è automaticamente di merda, una ragazza di 24 anni non può divertirsi facendo la Dj sennò non è rock. La prossima volta deve mettere gli Ac/Dc mi raccomando”.

Video, l’attacco di Dj Ringo a Victoria fa discutere il web

Se tanti utenti non hanno apprezzato il post di Dj Ringo e le sue accuse a Victoria dei Maneskin, altri hanno invece compreso il discorso dietro il suo pensiero e lo hanno difeso. Nel dettaglio, sempre su Instagram, un utente ha replicato: “Leggendo i commenti di “predica” che fanno a Ringo, basterebbe leggere attentamente quello che scrive e la logica che ne deriva dal suo pensiero. Non parla di gusti musicali, ma a mio avviso parla di cosa vuol dire fare musica anche mixando dance. Giusto per puntualizzare, a prescindere dallo stile, mettere “su dei dischi” è cosa ben diversa da tracce preparate da altri”. Lo stesso follower si dice poi “tra i fortunati” che ha potuto “apprezzare Dj Ringo” in questi anni. Proprio il conduttore radiofonico già in passato aveva criticato i Maneskin, che a quanto pare non gli vanno proprio a genio.

