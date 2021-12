Bobby Solo, le sue mogli/ Dalla ballerina Sophie Teckel a Tracy Quade

La vita amorosa di Bobby Solo è stata certo movimentata. Due le mogli che hanno condiviso un pezzo di strada con il cantante. La prima compagna fu Sophie Teckel, ballerina francese al quale si legò nel 1967. La coppia ebbe tre figli: Alain, nato nel 1968, Chantal, venuta al mondo nel 1971, e Muriel, del 1975. Il loro matrimonio non fu caratterizzato da una cerimonia in grande stile come il loro status avrebbe lasciato presagire. I due infatti pronunciare il fatidico sì piccola chiesetta alla presenza di amici e parenti. Ciò non significa che i due abbiano peccato in eleganza. Lei si presentò con indosso un abito arancione corto ed una pelliccia nera con bottoni e un cappello indimenticabile. Bobby Solo optò invece per un classico abito gessato e una cravata azzurra. Il loro amore però non riuscì a resistere ai segni del tempo. I due divorziarono infatti nel 1991, dopo 24 anni insieme.

Bobby Solo: da Sophie Teckel a Tracy Quade

In seguito alla fine della sua storia d’amore con Sophie Teckel, Bobby Solo uscì allo scoperto riconoscendo Veronica, figlia nata il 16 marzo del 1990 da una relazione con Mimma Foti, celebre corista originaria di Genova. Non fu lei, però, a sostituire in maniera definitiva Sophie Teckel nel cuore di Bobby Solo. L’amore della vita dell’interprete è infatti Tracy Quade, hostess di origini coreano-statunitensi, che il cantante ha sposato nel 2003. Al netto di una differenza d’età di 25 anni, il loro amore si è dimostrato più forte degli scettici. Peraltro, ciliegina sulla torta, nel 2013, è arrivato un regalo inaspettato: stiamo parlando di Ryan, primo figlio della coppia e quinto per Bobby Solo. I due ancora oggi sono molto affiatati. Ironicamente (ma non troppo), Bobby paragona il suo amore con Tracy Quade a quello tra John Lennon e Yoko Ono.

