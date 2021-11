Veronica Satti, figlia Bobby Solo/ “Abbiamo recuperato tutto il tempo perso”

Veronica Satti e il rapporto ritrovato con il padre Bobby Solo

Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, ha finalmente ritrovato il rapporto con il padre. Dopo quindici anni di lontananza, nel 2018, in seguito alla partecipazione di Veronica al Grande Fratello, all’epoca condotto da Barbara D’Urso, Bobby Solo ha ritrovato la figlia, frutto del suo amore con Mimma Foti, finito anni fa. Per ritrovarsi totalmente, conoscersi e scoprirsi, nel 2018, Veronica ha fatto un viaggio negli Stati Uniti con papà Bobby. Un viaggio che è servito a riavvicinarli dopo tanti anni di distanza durante i quali non erano mancate le incomprensioni. Un viaggio che ha fatto bene sia a Veronica che a Bobby Solo. “In Veronica ho trovato un mio alter ego“, aveva raccontato l’artista in un videomessaggio trasmesso da Barbara D’Urso all’interno della sua Domenica Live.

Bobby Solo/ "La musica mi ha salvato dal carcere. Mia moglie Tracy? Amore romantico"

Proprio ai microfoni di Barbara D’Urso, la Satti ha raccontato il primo incontro con papà Bobby dopo non averlo visto per tanti anni: “Il primo incontro è avvenuto in un hotel a Roma. Mi hanno accompagnati i miei due migliori amici. Quando mi ha visto è stato come se non avessimo mai smesso di vederci. Mi ha abbracciato e mi ha detto, con il suo fare romano: “Sei gagliarda! La gente mi fa i complimenti per strada per te, tutti mi dicono che sei tosta! Sono fiero di te”.

Bobby Solo "Io e Little Tony rivali? No, lo erano i nostri impresari"/ "Costavo meno"

Veronica Satti, un nuovo inizio con Bobby Solo

Ritrovare papà Bobby Solo ha dato uno sprint in più a Veronica Satti. Pur non vivendo insieme, Veronica e Bobbi solo riescono ad avere un rapporto sereno. Veronica, inoltre, con l’aiuto di papà Bobby spera di poter costruire un rapporto anche con il fratello Alain ed è il primogenito di papà Bobby Solo.

Dopo anni di lontananza, l’affetto e l’amore sincero tra padre e figlia ha prevalso facendo ritrovare ad entrambi un rapporto che mancava da tempo e che aveva fatto soffrire tantissimo Veronica che, più volte, all’interno delle trasmissioni di Barbara D’Urso, aveva lanciato un appello per riuscire a riabbracciarlo.

BOBBY SOLO/ Il ricordo di Little Tony e tanti aneddoti: “Negli anni ’80 in Sicilia…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA